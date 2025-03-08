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2共機6共艦出海 軍方再偵獲8空飄氣球擾台
國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現2架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動，同時軍方也在台灣西部上空又偵獲8顆中共空飄汽球。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。
據國防部統計，從昨（7）日清晨到今（8）日清晨6時為止，共計偵獲共機2架次、共艦6艘在台海周邊活動。根據軍方公布的航跡示意圖，這2架共軍戰鬥機是昨天上午7時55分到10時25分為止，在台海中線南端、澎湖以西空域活動。
同時，昨天上午9時15分開始，從基隆西北74浬到台中西南方106浬、以及屏東西南方80浬處，先後發現8顆空飄汽球，高度1萬8000呎到3萬呎之間，多數氣球往東北方向移動，至傍晚5時40分全數消失。
另外，根據美國聯邦航空總署FAA公告，中共預計在10日（週一）從西昌衛星發射中心發射衛星載運火箭，往西太平洋方向飛行，預估將通過我防空識別區上空，提醒民眾注意。
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