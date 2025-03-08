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中共8機艦台海周邊活動 8顆空飄氣球擾台

中央社／ 台北8日電

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機2架次，並偵獲共艦6艘，總計中共8機艦持續在台海周邊活動，並偵獲8顆中共空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。

國防部今天公布中共空飄氣球活動，共偵獲8顆中共空飄氣球進入台灣防空識別區，空飄氣球出現時間自昨天上午9時15分至昨天下午5時40分，部分空飄氣球自台灣海峽一路向東飄行，飄越台灣本島上空後飄行至太平洋上空。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天上午7時55分至昨天上午10時25分，在台灣海峽空域偵獲中共2架次主戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

國防部同時預告中共運載火箭發射活動，中共10日將於西昌衛星發射中心發射運載火箭，飛行方向朝向西太平洋，且會經過台灣防空識別區（ADIZ）。

中共 台海 國防部

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