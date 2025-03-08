快訊

「害怕電椅和注射！」美15年來首度執行槍決 記者直擊伏法過程

57分鐘關鍵錄音檔曝光！被董事長「就近監管」雲云技術長嘆：人之將死其言也善

駐以色列代表籲共建非紅供應鏈 強化經貿科技合作

中央社／ 特拉維夫7日專電

以色列代表李雅萍接受專訪，強調台以同為科技強國、經濟互補、理念相近，具備攜手打造非紅半導體與關鍵科技供應鏈實力，同時重申台灣捍衛台海和平、強化國防與經濟安全決心，呼籲民主國家團結應對威權挑戰。

李雅萍7日接受以色列第2大希伯來文網路新聞頻道瓦拉新聞（Walla）專訪，說明台灣與以色列同為科技強國，經濟優勢互補，且彼此是可靠的理念相近夥伴，具備攜手打造全球非紅半導體及關鍵科技供應鏈的實力。

以色列瓦拉新聞網國際新聞編輯舒斯特（YoavShuster）在專訪中分享觀點指出，中國長期脅迫台灣，但台灣並沒有因此而陷於消沉、被動，反而非常積極主動與以色列及國際社會深化連結、拓展合作，經貿面的合作尤是如此。

李雅萍表示，以色列與台灣在科技領域是國際產業不可取代的好夥伴，兩國同為全球科技產業重要的參與者，台灣擁有高科技人才生態系、高效生產、製造的環境，是值得以色列新創企業信賴的合作夥伴，可以協助以國企業布局亞洲。

她指出，台灣堅決捍衛台海和平現狀，絕不會挑起衝突，但同時也不會屈服於壓力，同時籲民主盟友緊密合作，遏止威權國家進逼。

李雅萍也帶著觀光吉祥物台灣黑熊參加錄影，介紹台灣人民的友善、熱情及堅韌特性，誠摯邀請以色列海內外民眾走訪台灣，親身體驗豐富多元文化與壯麗景觀，品嘗台灣美食。

以色列 半導體

延伸閱讀

川普與普亭愈走愈近 NBC：美國盟友考慮減少對美情報分享

美國打破不接觸慣例 決與哈瑪斯談人質協定

無視川普最後通牒 哈瑪斯：只有實現永久停火才會釋放以色列人質

以色列警方：北部城市海法傳持刀攻擊案 1死數傷

相關新聞

獨／經國號戰機攜掛空射雄三飛彈 首度目擊升空試飛

本報日前披露中科院研製空射型雄三飛彈計畫，首度由經國號戰機裝掛進行地面試滑，今天航迷目擊攜掛空射雄三飛彈的經國號戰機首度升空進行試飛。

加強警戒 金防部3月起武裝衛哨全面上線

金門防區過去因應兵力分配與安全優先次序，部分衛哨並非武裝哨。金防部指揮官黃先任上任親自視察後，下令3月起武裝衛哨全面上線...

遭爆春寒中洗冷水澡一星期 陸軍否認：全年供應熱水

近期氣候忽冷忽熱，有陸軍官兵在臉書粉專「靠北長官」反應，部分營區沒有熱水沐浴，有的甚至在春寒氣候中洗冷水澡長達1星期。陸...

海軍張騫艦執行對空射擊傳膛炸意外 軍方：無人受傷

海軍張騫軍艦傳出今天上午在南部外海執行76 快砲對空射擊訓練時發生膛炸意外，海軍艦隊指揮部下午發出新聞稿指出，此意外無人...

海軍張騫艦76快砲膛炸 調查小組釐清原因中

海軍艦隊指揮部今天表示，成功級巡防艦張騫軍艦（舷號1109）今天上午執行76快砲對空射擊訓練時發生膛炸，無人員傷損，後續...

11顆中共空飄汽球 專家：利用冬季風向擾台

國防部公布從昨天到今天清晨為止，台灣西部上空分別偵獲達11顆中共空飄汽球，軍事專家認為，這類氣球九成以上用途是氣象或科研...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。