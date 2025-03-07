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獨／經國號戰機攜掛空射雄三飛彈 首度目擊升空試飛
本報日前披露中科院研製空射型雄三飛彈計畫，首度由經國號戰機西掛進行地面試滑，今天航迷目擊攜掛空射雄三飛彈的經國號戰機首度升空進行試飛。
根據曝光的照片，仍舊由編號1490、隸屬台南基地第一聯隊的單座經國號戰機在左右翼下各攜掛一枚雄三飛彈，彈體仍維持灰色塗裝、「AX-003」等測試編號及定位標誌。從拍攝角度看，彈體的長度比機腹中線掛載的275加侖油箱更長。
雄風三型反艦飛彈是中山科學研究院開發的超音速反艦飛彈，最高速率達3.5馬赫，因可大幅壓縮目標艦的反應時間而被媒體譽為「航艦殺手」。外界估計「雄三」基本型的射程約150公里、增程型可達300公里，如由經國號戰機投射，將可更加延伸打擊範圍，大幅提升經國號的長程制海作戰能力。
不過雄三飛彈本身的體積與重量對輕巧的經國號戰機而言仍是沉重的負擔，中科院從2022年開始以「雄鷙專案」將雄三空射型反艦飛彈的研製與小批量生產計劃合併進行，期程是以6年時間完成計劃目標，首要目標就是要把雄三飛彈「微型化」、「緊緻化」後，讓雄三空射型飛彈長度在5.5公尺以內、直徑在36公分以內、重量900公斤以下。
由先前曝光的照片發現，經國號戰機攜掛的彈體體積大幅縮小，進氣口及尾翼等外觀均與已經服役的海、陸基型雄三飛彈不同，因此外界也有觀點認為其實是另一款超音速空射飛彈。同時，從陸續披露的照片也可發現，目前掛載的雄三彈體尾部似乎沒有發動機噴嘴等結構，也讓外界猜測為純粹測試氣動外力外型的模擬彈。
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