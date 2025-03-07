遭爆春寒中洗冷水澡一星期 陸軍否認：全年供應熱水
近期氣候忽冷忽熱，有陸軍官兵在臉書粉專「靠北長官」反應，部分營區沒有熱水沐浴，有的甚至在春寒氣候中洗冷水澡長達1星期。陸軍司令部今日表示，陸軍全軍各營區均全年度供應沐浴熱水；新建營舍均設置電熱鍋爐，均可滿足官兵沐洗需求。
舊式陸軍補給作業規定過去有「沐浴作業規定」，指台灣本島北部駐軍單位1年可以洗7個月的熱水澡，南部駐軍單位則是6個月。近期部分陸軍南部部隊有官兵到社群抱怨，營區沒有熱水洗澡，尤其半夜下哨時要洗澡，十分辛苦。
但陸軍澄清，陸軍營區並無區分地域與月份供應熱水相關規定。而為落實官兵生活照顧，本軍各營區均全年度供應熱水；另新建營舍均設置電熱鍋爐，均可滿足官兵沐洗需求。
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