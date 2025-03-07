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海軍張騫艦76快砲射擊訓練「膛炸」 調查小組釐清原因中

海軍張騫艦76快砲膛炸 調查小組釐清原因中

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
「MK-75」76快砲可對空、對海射擊，普遍配備在我國海軍各中大型艦艇。圖／報系資料照
「MK-75」76快砲可對空、對海射擊，普遍配備在我國海軍各中大型艦艇。圖／報系資料照

海軍艦隊指揮部今天表示，成功級巡防艦張騫軍艦（舷號1109）今天上午執行76快砲對空射擊訓練時發生膛炸，無人員傷損，後續派遣調查小組釐清肇因。

張騫艦是成功級巡防艦七號艦，1995年12月4日開工、1997年5月14日下水、1998年12月1日服役，與同型艦均為美國海軍派里級巡防艦修改型。配備有標準防空飛彈、雄二、雄三反艦飛彈、76快砲及波佛斯公司L70/40公釐單管快砲等武器。目前張騫號配屬海軍一四六艦隊，母港為海軍馬公基地測天島軍港，平時負責台灣海峽海域偵巡任務。

76快砲是義大利奧圖美拉公司設計，授權美國製造，標準型76快炮的最高射速可達每分鐘85發，作為近距反飛彈、空防、打擊水面艦艇及岸轟支援等多元目標使用。從1970年代起便成為西方海軍艦艇普遍使用的火砲武器，也可裝設在中小型艦艇，目前有53個國家的海軍使用。我國海軍除了成功級外，包括拉法葉級巡防艦、錦江級和沱江級巡邏艦以及玉山號兩棲運輸艦等都配有76快砲。

成功級張騫軍艦曾參與海軍敦睦遠航訓練的。記者林保光／攝影
成功級張騫軍艦曾參與海軍敦睦遠航訓練的。記者林保光／攝影

成功 海軍 飛彈

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