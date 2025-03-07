海軍張騫艦76快砲膛炸 調查小組釐清原因中

海軍艦隊指揮部今天表示，成功級巡防艦張騫軍艦（舷號1109）今天上午執行76快砲對空射擊訓練時發生膛炸，無人員傷損，後續派遣調查小組釐清肇因。

張騫艦是成功級巡防艦七號艦，1995年12月4日開工、1997年5月14日下水、1998年12月1日服役，與同型艦均為美國海軍派里級巡防艦修改型。配備有標準防空飛彈、雄二、雄三反艦飛彈、76快砲及波佛斯公司L70/40公釐單管快砲等武器。目前張騫號配屬海軍一四六艦隊，母港為海軍馬公基地測天島軍港，平時負責台灣海峽海域偵巡任務。