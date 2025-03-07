海軍張騫艦76快砲膛炸 調查小組釐清原因中
海軍艦隊指揮部今天表示，成功級巡防艦張騫軍艦（舷號1109）今天上午執行76快砲對空射擊訓練時發生膛炸，無人員傷損，後續派遣調查小組釐清肇因。
張騫艦是成功級巡防艦七號艦，1995年12月4日開工、1997年5月14日下水、1998年12月1日服役，與同型艦均為美國海軍派里級巡防艦修改型。配備有標準防空飛彈、雄二、雄三反艦飛彈、76快砲及波佛斯公司L70/40公釐單管快砲等武器。目前張騫號配屬海軍一四六艦隊，母港為海軍馬公基地測天島軍港，平時負責台灣海峽海域偵巡任務。
76快砲是義大利奧圖美拉公司設計，授權美國製造，標準型76快炮的最高射速可達每分鐘85發，作為近距反飛彈、空防、打擊水面艦艇及岸轟支援等多元目標使用。從1970年代起便成為西方海軍艦艇普遍使用的火砲武器，也可裝設在中小型艦艇，目前有53個國家的海軍使用。我國海軍除了成功級外，包括拉法葉級巡防艦、錦江級和沱江級巡邏艦以及玉山號兩棲運輸艦等都配有76快砲。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言