11顆中共空飄汽球 專家：利用冬季風向擾台

國防部公布從昨天到今天清晨為止，台灣西部上空分別偵獲達11顆中共空飄汽球，軍事專家認為，這類氣球九成以上用途是氣象或科研單位蒐集大氣資料，不過也利用冬季的風向來擾台。專家也提醒，對岸可能利用這類氣球對台進行認知作戰。

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，由基隆西北65浬到基隆西南方165浬、高度1萬7000呎到2萬4000呎之間，共計發現11顆空飄汽球，多數氣球往東北方向移動，至傍晚4時50分全數消失。

國防安全研究院副研究員舒孝煌指出，初步判斷這類氣球體積小、酬載量有限，應該難以攜帶太精密複雜的情蒐裝備，九成以上多半是氣象或科研單位蒐集大氣資料的用途，不過也利用冬季的風向來擾台。他認為，這類氣球由於無法控制飛行方向與路徑，軍事功能的意義不大，除非擊落或墜落後拾獲才能仔細檢查它的酬載、功能。

不過舒孝煌進一步分析，這類氣球飛行速度慢，使用高速飛行的戰鬥機來應對反而困難，若要動用飛彈擊落更是浪費，因此一般而言只能加以監控。

淡江大學戰略所助理教授林穎佑提醒，對岸過去就有施放空飄氣球的案例，如今我方每天公布中共機艦動態和示意圖，正好藉此機會發動認知作戰，也藉機暗諷國軍對空飄氣球的無作為。至於從昨日到今日共偵獲達11顆氣球，林穎佑認為應是趁今年冬天最後一波冷氣團，利用風向一口氣施放氣球，否則接下來季節逐漸進入春天，台海周邊盛行風向也將改變。

對於外傳共軍是否可能利用空飄汽球為遠程火箭（遠火）演習進行監測，林穎佑認為可能不高，共軍若要從事類似任務，應該無人機的酬載量、偵測裝備及控制性能都較佳，效率會更高。