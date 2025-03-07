海巡大清查官兵是否具陸籍 簽名具結有檢舉就調查

海巡署清查所屬軍士官兵是否曾領有中國大陸身份證等情，要求所屬簽字具結，目前尚未發現個案。海巡署表示，若知悉或接獲檢舉有所屬人員涉陸籍，將立即調查，除請當事人提出放棄的證明資料，或移請主管機關內政部移民署依法查處，違規則須接受行政處分。

政府各部門正在要求所有軍、公部門具結簽署「擬任現職人員未在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身份證、定居證或居住證具結書」，海巡署也要求所屬簽署並鼓勵自白。

海巡署表示，依大陸委員會2025年2月11日函文略稱，台灣地區與大陸地區人民關係條例第9條之1規定，台灣人民不得在中國大陸設有戶籍或領用中國大陸護照，違反者喪失台灣人民身分其在台灣選舉、罷免、創制、複決、擔任軍職、公職及其他已在台灣設有戶籍所衍生相關權利。

海巡署表示，現職軍公務人員不得申領中國大陸居住證，已申領者，參照「大陸地區人民在台灣地區依親居留或定居許可辦法」，於3個月內提出放棄的證明資料；未提出者，由各機關本於權責進行行政懲處，爾後申領者，亦比照辦理。

海巡署說，另銓敘部於2025年2月20日函請各行政機關，現職人員均應具結未在中國大陸設有戶籍、領用中國大陸護照、身分證、定居證或居住證等。

海巡署表示，正在加強宣導並請所屬各機關單位同仁填報具結書，目前尚無具大陸原籍的志願士官，若辦理具結作業期間，海巡署知悉或接獲檢舉有人員涉陸籍之情事，將立即辦理行政調查，必要時請當事人提出放棄的證明資料，或移請主管機關內政部移民署依法查處；經查證如有具體違規事實，將依權責行政懲處。

據了解，海巡署也正洽請移民署，平時能就所屬人員戶籍資訊提供過濾，希望在官警士兵就職前就能確認是否擁有陸籍。