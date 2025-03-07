海軍敦睦遠航高雄啟程 陳其邁致謝協助颱風救災

海軍114年敦睦遠航艦隊今天起至3月22日執行國內環島航訓任務，依序靠泊國內七大港口。高雄市長陳其邁今天致詞感謝海軍在颱風時期動用抽水機具，解決淹水問題。

海軍陸戰隊上午在高雄新濱營區舉辦海軍民國114年敦睦遠航訓練支隊高雄港歡迎儀式，高雄市長陳其邁、高雄市議會議長康裕成均受邀出席，並為新開幕的文宣館剪綵，參觀展示區域。現場也有不少民眾排隊等著參觀艦艇，場面熱鬧。

陳其邁致詞表示，海軍敦睦遠航訓練歷年來都從高雄開始，前往台灣幾個重要港口，其中高雄作為全台最大海軍基地，海軍官校等都設在這，所以海軍跟高雄可說是一體的，沒有海軍就沒有高雄，海軍以高雄為家，也是高雄驕傲。

他表示，海軍捍衛台灣海疆、藍色國土安全，可以說是不論天氣好壞，同時還要執行相關海上救難，最近也因為中國頻繁擾台，增加非常大負擔。

陳其邁說，站在民間或是市府立場一定全力支持海軍，也要特別感謝包括颱風山陀兒、凱米時期，多虧了海軍幫忙動用大型抽水機具，才能夠在短時間內解決高雄淹水問題，真的所謂的軍愛民、民敬軍。

海軍艦隊指揮部新聞稿表示，海軍民國114年敦睦遠航訓練支隊納編磐石軍艦、武昌軍艦及鄭和軍艦，即日起至3月22日執行國內環島航訓任務，依序靠泊高雄、安平、馬公、台中、基隆、蘇澳及花蓮七大港口，屆時將配合招募宣導、艦艇開放參觀，邀請全台民眾踴躍參加，共同見證海軍建軍備戰成果，也期許社會有志青年，共同加入海軍行列。

海軍114年敦睦遠航訓練支隊於磐石軍艦設置文宣館，國內展示主題為「建構防衛韌性，捍衛海疆安全」，國外為「邦誼永續，民主和平」，展場則區分觀光100、信賴產業、國防自主、台灣之光、故宮百年、客家文化、名勝景觀、精品科技、藝文創意及台灣茗茶10個區域，介紹國家先進科技、台灣精品、國防自主、人文藝術及觀光等發展成果。

敦睦遠航訓練任務主要使海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業生，藉由參加遠航訓練機會，將在校4年所學理論與艦艇實務經驗相結合，為日後擔任海軍軍官奠定良好基礎。