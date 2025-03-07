海軍敦睦遠航環島航訓今啟動 納編3艘軍艦開放參觀

海軍艦隊指揮部今天上午在高雄舉行2025年敦睦遠航訓練支隊執行國內環島航訓任務，此次任務納編磐石、武昌及鄭和等3艘軍艦，即日起至22日依序靠泊高雄、安平、馬公、台中、基隆、蘇澳及花蓮等7大港口，並配合招募宣導及開放民眾參觀。

海軍2025年敦睦允行訓練支隊執行國內環島航訓任務，今天上午在高雄新濱碼頭舉行開放參觀歡迎儀式，由海軍副司令敖以智主持，高雄市長陳其邁、高市議會議長康裕成等人與會。

市長陳其邁致詞時，對於海軍弟兄在高雄去年遭逢山陀兒、凱米颱風侵襲，協助市民重建家園，並在中共擾台時，捍衛藍色國土，特別替市民表達感謝之意。

此次敦睦遠航訓練支隊納編油彈補給艦的盤石軍艦、康定級飛彈巡防艦的武昌軍艦以及成功級飛彈巡防艦的鄭和軍艦執行即日起至3月22日止的國內環島航訓任務。

海軍表示，敦睦遠航訓練任務主要由海軍官校、政戰、管理及理工學院等應屆畢業生，藉由參加遠航訓練機會，將在校4年所學的理論與艦艇實務經驗結合，為日後擔任海軍軍官奠定良好基礎。

敦睦支隊將依序靠泊高雄、安平、馬公、台中、基隆、蘇澳及花蓮等7大港口，其中安平港因水深關係，將鄭和艦換成武江艦登場外，其餘6大港口均開放盤石、武昌及鄭和軍艦開放民眾參觀，其中高雄今、明兩天上午10時和下午2時有海軍官校學生鼓號樂隊、樂儀隊及陸戰隊莒拳表演，現場並配合海軍招募宣導活動。