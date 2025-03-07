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11顆空飄汽球現蹤台灣西部 軍方緊盯

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
國防部統計，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機5架次、共艦6艘在台海周邊活動，同時軍方也偵獲11顆中共空飄汽球。圖／國防部提供。
國防部統計，從昨天到今天清晨6點為止，共計偵獲共機5架次、共艦6艘在台海周邊活動，同時軍方也偵獲11顆中共空飄汽球。圖／國防部提供。

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現5架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動，同時軍方也在台灣北部及西部上空分別偵獲達11顆中共空飄汽球。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

據國防部統計，從昨（6）日清晨到今（7）日清晨6時為止，共計偵獲共機5架次、共艦6艘在台海周邊活動，其中4架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天下午2時45分到傍晚5時為止，發現中共戰鬥機1架次在台海中線沿線活動。另外，昨天上午9時40分到下午4時55分，也發現共軍戰鬥機及輔戰機4架次於西南空域活動。

特別的是，據國防部紀錄，從昨天下午1時15分起，從基隆西北65浬到基隆基隆西南方165浬、高度17000呎到24000呎之間，共計發現11顆空飄汽球，多數氣球往東北方向移動，至傍晚4時50分全數消失。

國防部統計，從昨天下午1時到傍晚4時50分時，台灣北部及西部上空分別偵獲11顆中共空飄汽球。圖／國防部提供。
國防部統計，從昨天下午1時到傍晚4時50分時，台灣北部及西部上空分別偵獲11顆中共空飄汽球。圖／國防部提供。

台海 國防部 基隆

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