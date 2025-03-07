11顆空飄汽球現蹤台灣西部 軍方緊盯

國防部公布解放軍在台海最新動態，從昨天到今天清晨為止，發現5架次中共軍機、6艘共艦持續在台海周邊活動，同時軍方也在台灣北部及西部上空分別偵獲達11顆中共空飄汽球。軍方強調，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統，嚴密監控及應處。

據國防部統計，從昨（6）日清晨到今（7）日清晨6時為止，共計偵獲共機5架次、共艦6艘在台海周邊活動，其中4架次共機曾跨越海峽中線進入西南空域活動。

根據軍方公布的航跡示意圖，從昨天下午2時45分到傍晚5時為止，發現中共戰鬥機1架次在台海中線沿線活動。另外，昨天上午9時40分到下午4時55分，也發現共軍戰鬥機及輔戰機4架次於西南空域活動。