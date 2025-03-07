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美再喊台軍費占GDP10% 王鴻薇：要台灣人吃土？

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
美國總統川普提名擔任國防部政策次長的柯伯吉於美國聯邦參議院聽證會上，表示台灣軍費應占GDP10%。國民黨立委王鴻薇今日表示，國防支出提高到GDP的10%，約是在2兆6千億到2兆7千億之間，以今年度總預算2兆9250億元計算，預算剩2、3千億，難道要台灣人吃土嗎？記者屈彥辰／攝影
美國總統川普提名擔任國防部政策次長的柯伯吉於美國聯邦參議院聽證會上，表示台灣軍費應占GDP10%。國民黨立委王鴻薇今日表示，國防支出提高到GDP的10%，約是在2兆6千億到2兆7千億之間，以今年度總預算2兆9250億元計算，預算剩2、3千億，難道要台灣人吃土嗎？記者屈彥辰／攝影

美國總統川普提名擔任國防部政策次長的柯伯吉於美國聯邦參議院聽證會上，表示台灣軍費應占GDP10%。國民黨立委王鴻薇今日表示，國防支出提高到GDP的10%，約是在2兆6千億到2兆7千億之間，以今年度總預算2兆9250億元計算，預算剩2、3千億，難道要台灣人吃土嗎？

針對柯伯吉說法，王鴻薇說，包含川普之前所聲稱，以及美國國防部次長在國會裡也宣布要求台灣將國防支出提高到GDP的10%，約是2兆6千億到2兆7千億之間。

王鴻薇表示，以今年中央政府總預算2兆9250億元計算，扣除掉2兆6000億或2兆7000億，只剩2、3千億可給國人使用，這我方可以接受嗎？政府毫無反應，好像就是要往這樣的方向進行，但若按照美國人需求，把國防支出提高到GDP的10%，難道是要台灣人吃土嗎？

國防部 王鴻薇 美國

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