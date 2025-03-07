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影／籲對話取代對抗 馬英九：高昂軍費對台灣是沉重負擔

攝影中心／ 記者林俊良 即時報導
國民黨舉辦「中山先生逝世一百周年紀念座談會」，國民黨主席朱立倫（左）、國民黨前主席吳伯雄（中），以及專家學者與會。記者林俊良／攝影
國民黨舉辦「中山先生逝世一百周年紀念座談會」，國民黨主席朱立倫（左）、國民黨前主席吳伯雄（中），以及專家學者與會。記者林俊良／攝影

前總統馬英九上午出席「中山先生逝世壹百周年紀念座談會」，詞時表示，他始終認為兩岸發生戰爭「並非不可能，但機會不大」，備戰當然有必要，但高昂軍費對台灣是沉重的負擔。基於長遠考量，雙方應該尋求以和平方式解決爭端。他執政的8年就是最好的實踐，唯有兩岸和平穩定，才能確保彼此互利雙贏。

國父孫中山逝世百年，「中山先生逝世一百周年紀念座談會」今天登場，前總統馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨前主席吳伯雄，以及多位專家學者與會。

馬英九說1949年後兩岸隔海分治76年，雖然兩岸體制不同，但兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，應該互助合作，振興中華。這也是2015年他與大陸總書記習近平在新加坡會面時，雙方達成的共同信念。馬英九說他擔任中華民國總統期間，海峽兩岸簽訂23個雙邊協議，創造了和平穩定的台海局勢，也也建立了制度化的溝通管道。

馬英九提及，去年4月，他在北京與習近平會面，他強調如果兩岸不幸發生戰爭，將是中華民族不可承受之重，雙方都應該重視人民所珍惜的價值與生活方式，維護兩岸和平，以中華文化蘊涵的智慧，確保兩岸互利雙贏，而習進平的反應也相當溫和理性。

國父孫中山逝世百年，國民黨舉行一系列紀念活動，今天登場的是「中山先生逝世一百周年紀念座談會」，前總統馬英九（左）、國民黨主席朱立倫（右）與國民黨前主席吳伯雄與會。記者林俊良／攝影
國父孫中山逝世百年，國民黨舉行一系列紀念活動，今天登場的是「中山先生逝世一百周年紀念座談會」，前總統馬英九（左）、國民黨主席朱立倫（右）與國民黨前主席吳伯雄與會。記者林俊良／攝影
前總統馬英九表示，備戰當然有必要，但高昂軍費對台灣是沉重的負擔。基於長遠考量，雙方應該尋求以和平方式解決爭端，用對話來取代對抗。記者林俊良／攝影
前總統馬英九表示，備戰當然有必要，但高昂軍費對台灣是沉重的負擔。基於長遠考量，雙方應該尋求以和平方式解決爭端，用對話來取代對抗。記者林俊良／攝影

國民黨 戰爭 馬英九

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