否認被迫買美國武器 卓榮泰喊：自己的安全自己救

外媒分析美國總統川普認為武器銷售是交易而非安全保障，台灣可能被迫購買更多美國武器。行政院長卓榮泰上午到立法院備詢前受訪表示，「自己的國家自己救」，台灣沒有受到任何國家要求買武器，如果有也是面對中國威脅必須強大自己。

立法院刪國防預算引發美國聯邦參議員關注，外媒更分析美國總統川普認為武器銷售是交易而非安全保障，台灣可能被迫購買更多美國武器。

卓榮泰表示，自己的國家自己救，感謝所有關心台海與印太安全的友人支持，能持續對我國未來的發展與安全給予關心與協助。

卓榮泰強調，中華民國是一個主權獨立的國家，基於國防自主的需要，會考慮如何提升國軍戰鬥力，也會衡量在財政健全下，適時向世界各國買武器，增加先進武器裝備，以提升國防自主，「我們沒有受到任何國家要求買武器，如果有，也是面對中國威脅，我們必須強大自己」。

卓榮泰說，和平有兩種，一種是夠強，一種是投降，最後選擇的是把中華民國變得更強的國家。