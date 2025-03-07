鎮東部隊連日操演 展現戍守海邊戰力

陸軍台東地區指揮部「鎮東部隊」近日在知本防風林和海邊操演，超過30輛戰車和甲車，附近民眾認為大規模罕見。軍方表示，是例行演練，展現戍守海邊決心。

連日在台東營區往知本海邊的路上，看到各式戰車、甲車，奔馳海邊，隨即展開戰術操演，進入防風林或是藏身在農田、倉庫。接獲命令後，全部開始往知本捷地爾海邊挺進，模擬對海邊搶灘敵軍展開攻擊。

甲車履帶聲響引人注目，附近民眾和農夫都說，這次演習規模之大歷年罕見，估算超過30輛各式戰車和甲車，連大型推土機也出動。

軍方人士回應，近日操演是展現戍守海邊決心，殲滅敵軍於灘頭，例行性演練。

國防部今天發布新聞稿表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機5架次，其中4架次逾越海峽中線進入西南空域，並偵獲共艦6艘，總計中共11機艦持續在台海周邊活動，偵獲11顆中共空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。