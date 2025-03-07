馬英九：備戰有必要 但高昂軍費對台灣是沉重負擔

前總統馬英九今天出席「中山先生逝世壹百周年紀念座談會」，他致詞時表示，他始終認為兩岸發生戰爭「並非不可能，但機會不大」，備戰當然有必要，但高昂軍費對台灣是沉重的負擔，基於長遠考量，雙方應該尋求以和平方式解決爭端。

適逢國父孫中山逝世百年，國民黨舉行一系列紀念活動，今天登場的是「中山先生逝世一百周年紀念座談會」，馬英九、國民黨主席朱立倫、國民黨前主席吳伯雄，以及專家學者與會。

馬英九致詞時表示，中華民族過去經歷了百年屈辱，1894年國父眼見清廷積弱不振，飽受列強欺凌，中國被迫簽訂343個喪權辱國的不平等條約。當時中國國勢危如壘卵，於是國父遠赴美國檀香山成立興中會，提出「驅除韃虜，恢復中華，創立合眾政府」的理想，號召海內外志士共襄大業，先後歷經十次的流血革命行動，終於在1911年推翻了268年的滿清王朝，結束了中國四千年的君主專政，建立了亞洲第一個民主共和國，中華民國。

馬英九指出，1949年後兩岸隔海分治76年，雖然兩岸體制不同，但兩岸人民同屬中華民族，都是炎黃子孫，應該互助合作，振興中華。這就是朱立倫所說的「同為中華，異為體制」，這也是2015年他與大陸總書記習近平在新加坡會面時，雙方達成的共同信念。

馬英九說，從2008年到2016年，他擔任中華民國總統期間，海峽兩岸簽訂23個雙邊協議，創造了和平穩定的台海局勢，也也建立了制度化的溝通管道。

「以和平方式解決爭端是雙方共同的核心理念，而制度化協商則是具體方法。」馬英九說，兩岸的互信是建立在1992年兩岸在香港達成的「九二共識」，內容是「海峽兩岸均堅持『一個中國』原則，其涵義可以口頭聲明方式各自表達」。在「九二共識」的基礎上，我方可與大陸保持和平友好的關係，推動各合作交流。

馬英九指出，2016年他卸任總統後，兩岸關係開始顯著倒退，快速走向緊張與對抗。主張兩岸互不隸屬的前總統蔡英文跟賴清德總統任內，大陸當局在台灣海峽舉行大規模軍演的次數大增、兩岸隨時可能擦槍走火，這使得台灣在2021年被英國「經濟學人」雜誌評為「地球上最危險的地方」，而去年3月知名的美國CNN國際評論員札卡利亞（Fareed Zakaria）更進一步指出，台海情勢已從原本的「最危險」，變為「更危險」。

馬英九說，為何兩岸局勢從他任內的和平穩定，民進黨執政後就轉變到劍拔弩張？關鍵在於民進黨政府不承認「中華民國憲法」中的兩岸定位，也拒絕接受兩岸共同的政治基礎「九二共識」，而民進黨本身又提不出對岸能夠接受的新論述，導致兩岸面臨彼此既沒有互信，又沒有溝通管道的危險境界。

馬英九提及，去年4月，他在北京與習近平會面，他強調如果兩岸不幸發生戰爭，將是中華民族不可承受之重，雙方都應該重視人民所珍惜的價值與生活方式，維護兩岸和平，以中華文化蘊涵的智慧，確保兩岸互利雙贏，而習進平的反應也相當溫和理性。

馬英九強調，人類數千年的歷史帶給大家最深刻的教訓便是，「戰爭沒有贏家，和平沒有輸家」，戰爭絕不是任何人所期望的結果。至於兩岸未來是否會發生戰爭？他始終認為「並非不可能，但機會不大。」但關鍵是兩岸要能夠審慎處理彼此關係。

馬英九說，對台灣或大陸而言，戰爭的代價都是無比沉重，備戰當然有必要，但高昂軍費對台灣是沉重的負擔。基於長遠考量，雙方應該尋求以和平方式解決爭端，用對話來取代對抗，進而創造兩岸雙贏。他執政的8年就是最好的實踐，唯有兩岸和平穩定，才能確保彼此互利雙贏。