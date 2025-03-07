影／否認被要求買武器 卓榮泰：自主國防需要
美國總統川普認為武器銷售是交易而非安全保障，也有美國參議員對立法院刪減國防預算表達關切，行政院長卓榮泰對此表示，我們沒有受到任何國家要求買武器，如果有也是面對威脅基於安全理由，因為自己國家自己救，我們必須強大自己。
卓榮泰今天到立法院備詢時受訪說，感謝所有關心台海與印太安全的友人支持，能持續對我國未來的發展與安全給予關心與協助，中華民國是一個主權獨立的國家，我們會基於國防自主的需要考慮如何提升國軍戰鬥力，在衡量財政健全原則下，適當向世界各國買武器，增加先進的武器裝備提升國防自主，我們沒有受到任何國家要求買武器，如果有也是面對威脅基於安全理由，因為自己國家自己救，我們必須強大自己，因為和平有兩種，一種是我們夠強，一種是我們投降，我們選擇的是把中華民國變得更強的國家。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言