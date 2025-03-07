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中共11機艦台海周邊活動 11顆空飄氣球擾台

中央社／ 台北7日電
國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機5架次，並偵獲共艦6艘。示意圖，非當事共機。圖／國防部提供
國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機5架次，並偵獲共艦6艘。示意圖，非當事共機。圖／國防部提供

國防部表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機5架次，其中4架次逾越海峽中線進入西南空域，並偵獲共艦6艘，總計中共11機艦持續在台海周邊活動，偵獲11顆中共空飄氣球，國軍嚴密監控與應處。

國防部今天公布中共空飄氣球活動，共偵獲11顆中共空飄氣球進入台灣防空識別區，空飄氣球出現時間自昨天下午1時15分至昨天下午4時50分，部分空飄氣球自台灣海峽一路向東飄行，飄越台灣本島上空後飄行至太平洋上空。

根據國防部今天公布的「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，昨天下午2時45分至昨天下午5時，在台灣海峽空域偵獲中共1架次主戰機；另於昨天上午9時40分至昨天下午4時55分，在台灣西南空域偵獲中共4架次主、輔戰機。

國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。

中共 台海 國防部

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