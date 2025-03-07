中共11機艦台海周邊活動 11顆空飄氣球擾台

國史館資料顯示，1949年國共內戰期間，國民黨總裁蔣中正與代總統李宗仁的政治內鬥，正是閻錫山做為緩衝的原因。在共軍攻破太原時逃過一劫的閻錫山任行政院長兼國防部長，更是蔣李矛盾的結果。閻錫山自知夾縫中求生存難，但又始終有空間。 保密局長毛人鳳的報告描寫閻錫山，自民國以來，北伐與抗日始終利用矛盾以求生存，在國府反共政策中，仍不免使用此慣技。

2025-03-07 07:30