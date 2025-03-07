英學者：向美軍購不再代表安全保證

英國智庫史考克羅戰略暨安全中心研究員布勞（Elizabeth Braw）在外交政策期刊發文指出，美國總統川普疏遠傳統歐洲盟國和烏克蘭，導致美國國防類股暴跌，歐洲國防股大漲。市場認為歐洲勢必投入更多錢強化自身國防，因為安全保證不再是購買美國武器的有力理由，反而成為被川普要脅的把柄。

這篇「川普如何殺死美國軍工業」專文分析，川普一月就職以來，美國六大軍工企業股價平均下跌百分之四，德國萊茵金屬公司等歐洲最大軍工集團股價，同期飆漲近百分之四十。川普與澤倫斯基上周五在白宮鬧翻後，德、法、義等國軍工企業股價大漲超過百分之十。

歐洲開始認真考慮扛起自身防務，一部分是為了回應川普要求，另一個原因是他們認為無法再視美國為後盾。如今，歐洲買家必須考量華府禁用美製武器對抗俄羅斯的風險。

川普疏遠西方盟友與烏克蘭，還產生一個更重大的意外後果：支撐美國武器出口的安全保證變得毫無價值。