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軍費占GDP一成 揭仲：不可能

聯合報／ 記者李人岳／台北報導
中華戰略前瞻協會研究員揭仲。本報資料照片
中華戰略前瞻協會研究員揭仲。本報資料照片

美國國防部次長提名人柯伯吉表示，台灣軍費應該要接近ＧＤＰ的百分之十。中華戰略前瞻協會研究員揭仲表示，無論是百分之十或百分之五在短期內都是不可能的任務，只能設法讓後續年度先達到ＧＤＰ的百分之三。揭仲並指出，美方可能不了解立院審查制度才對預算凍刪產生誤解，最好的辦法是朝野共同亡羊補牢。

揭仲表示，其實不論是民主黨或共和黨，都認為我方應大幅增加國防支出；只是民主黨政府施加的壓力比較緩步，但川普對我方應大幅增加國防支出的立場非常強硬，以致政府若沒法很快做出回應，則不僅美台雙邊軍事交流可能不進反退，還不排除會遭到華府的敲打。

但揭仲說，就算要回應川普政府的要求，基於中華民國財政收支與預算規模的實際情形，都是短期內無法達到的數字；即便有「特別預算」與「非營業特種基金」的加持，依舊是不可能的任務。

至於軍費遭國會刪減，揭仲認為美方人士確實有些誤解，國防部預算目前是被刪除約八十億元，比率為百分之一點九，其實不算高，真正高的是凍結部分約九百億元，比率為百分之十九，國防部應主動溝通爭取解凍。

淡江大學戰略所教授林穎佑說，台灣目前財政狀況幾乎不可能達到ＧＤＰ的百分之十，政府要對美國及友盟國家展現自我防衛的決心，除了增加國防支出外，更應展現具體行動。

國防部 揭仲 美國

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