美點名刪國防預算 藍批綠告洋狀：GDP 10%跟嗎？

美國聯邦參議員蘇利文近日批評，國民黨在立法院主導刪減國防預算是「玩危險遊戲」。民進黨表示，國防預算凍刪近千億元，讓國際「很有感」；國民黨回應，刪減幅度僅百分之一點○六，是近年新低，刪減內容，民進黨立委王定宇也同意。

國民黨考紀會主委黃怡騰昨表示，美國的稽核系統今年初就發現，一家美國武器系統公司銷售台灣有虛報價格的情形，必須把錢退還給台灣政府，國民黨支持採購武器，捍衛國家安全，但基於在野黨的天職，合理監督是必要的。

黃怡騰說，立院審查今年度國防預算情形，這是我國內的事情，有勞外界幫忙？如今美國國會議員發言指教，是不是有人告洋狀？有沒有干涉中華民國內政？這些都是值得討論的問題。

國民黨立委楊智伃說，希望除了對民進黨有利的訊息，民進黨也應認真回覆美方以及台灣民主夥伴的問題，而非透過這種方式傷害台灣形象。

民進黨發言人吳崢說，藍白濫刪總預算的荒謬行為，不僅嚴重傷害中央政府效能，國防預算凍刪近千億元更讓國際很有感。他呼籲，藍白應就行政院向立法院所提出總預算案覆議案投下同意票，挽救國防預算。

國民黨立委賴士葆質疑，這完全是出口轉內銷，民進黨跑去美國告洋狀，再拿來恐嚇自己的人民，為大罷免添柴火的拙劣政治操作，更何況國防預算並無不合理的刪凍。至於國防部準次長柯伯吉認為，台灣國防預算應接近ＧＤＰ的百分之十，賴清德政府應表態跟不跟。

民進黨立委陳冠廷說，台灣本就應該逐步提高國防預算應對，對國防投資就是對我國自身安全最好的投入；至於是否要到百分之十，應先逐步逐年的遞增，較符合台灣的國情。