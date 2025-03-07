補貿易失衡 台恐迫增對美軍購

圖為我國向美採購M1A2T戰車，首批卅八輛日前運抵台灣。圖／軍聞社 「日經亞洲」報導，美國總統川普重返白宮後，台美關係除了關稅、晶片業問題，川普還認為武器銷售是交易而非安全保障，台灣可能被迫購買更多美國武器以彌補台美貿易失衡，而非出於戰略需求。

川普去年在競選期間多次指控台灣「偷走」美國晶片生意，並要台灣付費換取美國保護。今年一月，川普宣稱要對台灣半導體課徵百分之一百關稅，台積電日前宣布加碼一千億美元投資美國，顯示台灣正試圖安撫川普。

國防合作長期以來一直是台美關係支柱，但川普的交易主義手法可能使台灣面臨更大財政壓力。川普第一任期批准超過一百八十億美元對台軍售，包括Ｆ｜十六戰機等軍備。

然而川普認為武器銷售是金融交易，非安全保障。川普的前國安顧問歐布萊恩說，川普「將台灣視為一個非常富裕的國家」，不願「為台灣國防埋單」。

「日經亞洲」指出，如果這種模式持續下去，台灣可能面臨更大壓力，必須購買更多美製武器，且非作為戰略框架一環，而是為彌補台美貿易失衡。這不僅加劇台灣國防預算壓力，還會引發台灣內部對此類軍事開支永續性的爭論。

我國防預算與美對台軍售 製表／政治中心、國際中心、大陸中心

此外，台灣推動本土防禦能力建設，例如開發雄風飛彈和國產潛艦的努力，可能會因過度依賴美國軍售而受阻。

更令人擔憂的是，川普政府可能會迅速轉變，讓美國外交政策交易性質更強，其安全承諾愈來愈取決於華府的直接經濟或戰略利益。

這種態勢已在其他地區顯現，例如川普要求北約組織盟國增加國防開支，也要求日本和南韓為美國駐軍支付更多費用。

報導說，川普孤立主義外交政策還可能損害台灣國際地位。賴清德總統積極尋求參與「跨太平洋夥伴全面進步協定 」（ＣＰＴＰＰ）及世界衛生組織等全球性組織，不過川普的外交政策始終優先考量雙邊協議甚於多邊主義。他在第一任期退出世衛，拒絕參與ＣＰＴＰＰ談判，顯示他更重視國家經濟利益，而非促進盟友國際地位。如果川普繼續推行這種外交政策，台灣可能會失去美國外交支持，在國際上進一步被邊緣化。

「日經亞洲」說，川普不會斬斷台美關係，但肯定會讓雙邊關係變得更加複雜難測。為了維護自身利益，台灣必須採取更積極主動的外交和經濟策略，避免受制於美國外交政策變動。