影／海巡署新造PP-3526巡防艇成軍 45節高速巡弋海上巡禮

海巡署艦隊分署布袋海巡隊今天舉辦PP-3526巡防艇成軍典禮及祈福儀式，布袋海巡隊長詹文中主持祈福儀式，下午2時在布袋海巡隊碼頭宣布PP-3526巡防艇投入強化雲嘉區海上防線，同步舉辦海勤人力招募活動，期望更多熱心青年投入海巡行列。

海巡署中部分署長王正信、布袋鎮長蔡瑋傑、東石鄉長林俊雄、嘉義區漁會總幹事林佳瑩、第五巡防區指揮部主任陳柏璋、第四岸巡隊隊長張維權、北門查緝隊長沈正星、雲林查緝隊長李文樑、嘉義查緝隊副隊長李水昇等人祈求海上巡弋任務順利。

布袋海巡隊長詹文中說，布袋海巡隊配置100公噸巡防艇1艘、35噸巡防艇5艘、CP近岸巡防艇艘；其中，PP-3526巡防艇是海巡署籌建海巡艦艇發展計畫，新造35公噸級巡防艇，具有速度快、吃水淺、操縱靈活性高，以及節能減碳等功能。

詹文中也說，PP-3526巡防艇船長22.35米，船寬5.12米，最大吃水1.0米，續航力可達676浬，船體採用高張力鋁合金材質，最高船速可達45節，能有效展現海巡艦隊群快打特質，也可大幅提升急難救助、執法效能，以專業保護海域安全。