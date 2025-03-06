台積擴大赴美投資 學者促布局「無人戰爭」投資美AI軍事應用

台積電將對美國再投資至少1000億美元，並指出意在參與美國人工智慧（AI）發展。國防院學者王綉雯今天指出，台灣可考慮預先布局「無人戰爭」，針對美國AI軍事應用進行早期投資或資助，強化應對未來中共各種無人戰術的防衛能量。

國防安全研究院中共政軍與作戰概念研究所助理研究員王綉雯今天以「從台積電擴大赴美投資談起」撰寫即時評析刊登於國防院官網；她指出，台積電赴美投資，深化台美鏈結。

王綉雯指出，全球半導體產業的技術或設備均源自美國，且美國半導體總產值至2022年仍占全球半導體產值48%，這也是美國有能力對中國發動出口管制、說服盟友聯合圍堵中國半導體發展的主要原因；台灣雖然有台積電雖然在晶片製造領域居世界第一，且有聯發科在IC設計、日月光在封測領域的傑出表現，但在全球半導體供應鏈位於中下游，仍須和上游美國大廠合作。

王綉雯表示，台積電此次擴大投資的主要目的，除了強化美國半導體生態系，完善美國國內的AI供應鏈外，亦將研發中心深化與美國領先的AI和科技創新公司結合，可以說是提前參與未來美國發展AI的布局。

針對台海安全議題，王綉雯分析，台積電擴大對美投資，至少在美國具有先進晶片製造能力並能滿足其市場需求前，台積電都不能受到戰火摧殘或損傷，這也許是美國總統川普（Donald Trump）日前在記者會表示，中國孤立或入侵台灣會是一場災難，且台灣出事會有很大影響的主要考量；更何況供應鏈遷移或設立並非短時間可見成效，若台灣能減少內耗，仍有時間協助產業進行次世代半導體技術布局。

王綉雯提到，從台積電的公開聲明可看出，其擴大赴美投資的最主要目的，是參與人工智慧的發展，若台積電能發揮領頭羊作用，帶動台灣相關產業參與美國甚至全球非中國AI的基礎建設，對於台灣產業和經濟發展將有極大貢獻。

王綉雯表示，面對川普以美國經濟和金融實力號令全球，台灣或許可以考慮布局未來的「無人戰爭」，針對美國AI軍事應用進行早期投資或資助，研發國防相關的軟硬體或機器人等，以強化台灣未來面對中共種種無人戰術的防衛能量。