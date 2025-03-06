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美國點名我國防預算不足 陳冠廷：應採逐年提升、自主調整

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片
民進黨立委陳冠廷。圖／聯合報系資料照片

美國國防部次長提名人柯伯吉近日重申，台灣軍費遠遠不足，應該提升至接近GDP的10%。民進黨立委陳冠廷表示，台灣本就應該逐步提高國防預算應對，至於是否要到10%，應先逐步逐年的遞增，較符合台灣的國情。

陳冠廷指出，台灣是個主權獨立的國家，本就因對自身的國防進行強化，自行決定國防預算調高的步驟，對國防投資就是對我國自身安全最好的投入，如同柯伯吉建議日本應增加軍事經費，無論是日本首相石破茂回應日本的國防費用由日本決定，亦或是官房長官林芳正表示，日本的國防建設優先考慮質量而非預算規模，各國皆對自身的國防預算加強投入，但決定權仍在各國。

陳冠廷說，賴清德總統近日宣布將編列特別預算，來達到國防預算占GDP3%目標，正是台灣自主調升國防預算的決心，如同先前自己也不斷倡議台灣應該逐步提升國防預算占比，以強化自身的防禦能力。

陳冠廷表示，希望朝野立委針對我國國防能夠形成一定的共識，尤其現階段中國的威脅越來越具體化，中國的侵擾或是軍事的演練，甚至可能由訓轉戰，面對中國軍事量與質的提升，種種跡象都顯示台灣現在必須要立刻提高自身的國防預算，以展現我國自我防衛的決心，他表達全力支持逐年提升，同時也認同我國自主調高展現防禦決心。

國防預算 陳冠廷

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