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台灣資訊環境研究中心：中共散播國防失敗論打擊台灣

中央社／ 台北6日電

台灣資訊環境研究中心（IORG）今天發表2024年重要事件研究成果，指出中共利用資訊操弄，放大特定國軍退將、名嘴等言論，散播台灣國防失敗論、疑美論等觀點，目標是使台灣瀰漫「國防失敗論」，降低台灣民眾防衛決心。

台灣資訊環境研究中心（IORG）今天舉行「IORG2025 線上論壇：地緣政治及中共資訊操弄下的台灣韌性」，發表2024年重要事件研究成果，並呈現中共對台資訊操弄的長期目標、策略等。

IORG指出，中共對台灣進行資訊操弄的背景出於併吞台灣的野心，而資訊操弄妨礙民主人權、否定民主價值及侵害數位人權，而中共對台資訊操弄目標在建構符合中國利益的另類世界觀、消除台灣主體性，使台灣民眾降低民主認同，降低自我防衛的能力、意願與決心，並降低對威權的抵抗。

至於中共對台資訊操弄的戰術，IORG分析為4大類，分別為「代理宣傳，平台操弄」，例如以中國官媒的社群帳號宣傳，或是在台協力媒體，以及透過各平台的發文操弄演算法；「緊跟時事，製造爭議」，利用台灣內部爭議，擴大相關效果；「以台批台」，認可國軍特定退將、名嘴、民代的言論；「官方詮釋」，中國官方刻意歸咎於少數台灣人，或是以血濃於水、同文同種等方式動之以情。

IORG分析，中共在資訊操弄上會不斷結合新的時事議題傳播新的論述，例如近期不當類比烏克蘭總統澤倫斯基是烏克蘭蔣介石，或是美國剝削烏克蘭等論述出現，而在對台操弄國防失敗論和疑美論，也會不斷以時事結合新論述，而國防失敗論的定義為「認同台灣無法或是不應透過自我防衛能力抵抗」。

針對國防失敗論的資訊操弄，IORG指出，中共會持續放大特定國軍退役將領、名嘴針對台灣國防議題的言論，意圖使民眾對於國軍的信心偏向負面，並將民眾區分為「想上戰場／不想上戰場」，意圖以資訊操弄打擊台灣防衛決心。

IORG將疑美論定義，認為台灣應遠離美國、認為台美應保持距離，以不合理或帶有操弄特性的論述，而中共透過資訊操弄疑美論，並簡化「美國是否幫助台灣」的國防議題，並合理化中共對台軍事行動，而操作方式則由中共官媒協力放大，並由台灣特定名嘴、網紅等協助傳播。

IORG憂心，中共對台散布國防失敗論、疑美論等論述，透過資訊操弄打擊台灣民眾防衛決心，甚至弱化台灣國防實力，並分化台美之間信任。

中共 台海 國軍 國防

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