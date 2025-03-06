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影／國防預算占GDP 10%？馬文君嗆：不是境外人士說了算

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
美方認為台灣國防預算應占GDP 10%，立委馬文君認為，應是我國需求，不是境外人士說了算。記者賴香珊／攝影
美方認為台灣國防預算應占GDP 10%，立委馬文君認為，應是我國需求，不是境外人士說了算。記者賴香珊／攝影

美國總統川普認為台灣國防預算應占GDP 10%，其準國防部次長柯伯吉前天受訪也出聲附合。對此，立委馬文君說，我國整體國家安全需求，是由我們專業的國防單位各軍種去評估需求，「不是隨便一個境外人士就可以說我們必須要怎麼做」。

立委馬文君今表示，我國整體國家安全需求，是由我們專業的國防單位各軍種去評估需求，而非其他國家來指導我們應該要花多少錢、要用多少預算，更何況我們在自製或對美軍購這幾年還有很多還沒完成，希望可以一步一步找出我國需求。

若要增加我國國防安全部分，也應該要知道我國到底需要什麼，「不是隨便一個境外人士就可以說我們必須要怎麼做」，台灣沒理由把矽盾和所有的資源全部一直往外送，確實知道我們要什麼才能更安定安全，符合我國需求及國家長遠利益。

馬文君進一步指出，將國防預算占GDP 10%，現在根本無法想像，因為包括3%，現階段都很希望知道到底是想要增加什麼，況且一直買武器裝備，可是沒有人，就是是沒有用的，我國現在最缺的是人，要怎麼相互提升，可能要做通盤規劃。

她強調，這不是在GDP到底要占多少，一個數字上給人家看的，而是針對我國需求去落實國防預算。另現在全球在區域緊張的情況下，可能在國防需求都會提升軍備，可是要花在哪，仍提醒我們的主政者，以國家的安全利益為優先考量。

國防部 國防預算 馬文君

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