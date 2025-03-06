國軍駐美F-16新彩繪現身 鯊魚嘴塗裝紀念「飛虎隊」

國軍派駐美國亞利桑那州美國空軍第21中隊的F-16戰機，日前被航迷捉到編號93-814的F-16AM單座戰機在垂直尾翼上出現新的彩繪，今天又有航迷拍攝到該架戰機於機場起飛的鏡頭，使得彩繪塗裝全部亮相。除了代表21中隊的撲克牌圖案外，還有紀念飛虎隊的鯊魚嘴彩繪。

根據畫面，這架國軍編號6713、美軍序號93-814的F-16AM戰機，機身上半部以代表亞利桑那州沙漠環境的淺土黃色取代了原本的灰色空優迷彩，機首則漆繪象徵飛虎隊「中美聯合」歷史的鯊魚嘴彩繪。

該機左邊垂直尾翼上則有代表21中隊隊徽上撲克牌"K"的國王圖案，背景則是亞利桑那州旗上的銅礦之星與金色陽光，同時也是所屬航空國民兵第162聯隊的象徵。垂直尾翼上同時漆有「Gamblers」（賭客）的美軍隊名及「PLAY TO WIN」的隊呼格言。進氣道兩邊則有美軍航空國民兵的義勇兵隊徽。

特別的是，這架戰機垂直尾翼左面漆繪代表撲克牌「K」的國王圖案，右面則漆繪代表「Q」的Queen的王后圖案。據設計者解釋，這樣的雙面設計，是紀念21中隊在路克基地時期的第一代彩繪機；當時編號6620/93-0721的F-16A戰機根據紅黑雙色的隊徽顏色，分別在垂直尾翼左右兩面以紅黑為底設計了雙色彩繪，此次則分別以國王與王后的雙面圖案來紀念當初的設計。設計者透露，還有"隱藏版"元素尚未被航迷拍攝到。

國軍在1990年代向美採購採購F-16戰機後，首批種子教官就是前往亞利桑那州航空國民兵第162聯隊第148中隊，以當地的F-16C/D戰機展開初期訓練，待我國訂購的F-16A/B Block20戰機交機後才遷往鳳凰城路克空軍基地，該隸屬空軍教育訓練司令部所屬第56聯隊復編的第21中隊，並以我國空軍第21中隊撲克牌元素為新隊徽，以「Gamblers」為隊名。直到2022年路克基地將換裝F-35戰機，才又遷往莫里斯空軍基地改隸第162聯隊。