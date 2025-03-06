軍事迷注意！海軍敦睦艦隊3月9、10日安平商港開放參觀

海軍敦睦遠航訓練支隊3月啟航後巡迴開放參觀國內7個港口，台南安平港艦艇開放時間為3月9日、10日（周日和周一），每日上午9時至下午3時，在安平港第3、4、5號碼頭，海軍艦隊將派遣磐石艦（532）、康定級武昌艦（1207）、沱江級武江艦（623）等三艘軍艦靠港停泊，開放民眾攜帶證件登艦參觀。

台南市長黃偉哲表示，由於安平港水深不夠，鄭和軍艦無法靠港，所以特別要求海軍今年增派沱江級武江艦，並於安平港內增設20機砲悍馬車、40機槍悍馬車、AAV7登陸戰車、紅雀無人機等裝備陳展。

今年海軍特別協調港明高中團體9日下午2時帶來勁歌熱舞的表演，並於同日上午10時及3月10日下午2時安排海軍官校學生鼓號樂隊、海軍儀隊樂隊及莒拳隊帶來精彩的演出，官兵將以熱情活潑的形象展現部隊勤訓精練成果，進而爭取全民支持國防與提升人才招募成效。

同時，活動兩日在停泊港設置攤位，宣導國稅、地方稅、地政新知、戶政服務，可以近距離體驗郵局「i 郵箱」行動郵車，也有府城美食、農特產品等市集。

民政局長姜淋煌提醒，本次開放對象為具有中華民國國籍之國民，有意參觀的民眾請攜帶身分證或可證明身分且附照片的證件，配合開放時程及現場引導，提早入場；外籍人士（含新聞記者）未經事先申請獲准者，不得入營。活動現場禁止使用空拍機。

活動期間僅開放新信路管制站供民眾出入，歡迎參觀民眾搭乘大眾運輸台南市公車綠17、藍幹】前往，於安平港站下車，往安平商港（工業區碼頭管制站）方向步行約500公尺到達目的地。詳情請參閱海軍敦睦支隊的活動海報，以及「運轉台南好交通FB粉專」的交通攻略懶人包。