美準國防次長：嚇阻北京 台國防支出應占GDP 10%

美國總統川普提名擔任國防部政策次長的柯伯吉四日在參議院提名聽證會表示，台灣如果落入中國大陸之手，「對美國利益而言會是一場災難」，台灣政府必須提高國防支出嚇阻北京。

我國外交部政務次長吳志中四日接受彭博社專訪透露，台灣尋求與美國建立更緊密的安全關係，並考慮從美方購買更多武器。

吳志中表示：「我相信有方法可以在非正式關係下，與美國建立更緊密安全關係。台灣期盼做到這點，這也會向中國釋出訊息，讓中國不要輕易動台灣。」

雖然台灣近年增加軍費，柯伯吉認為，台灣國防支出的ＧＤＰ占比仍遠低於百分之三。「我同意川普總統觀點，台灣國防預算應接近ＧＤＰ的百分之十或至少在這範圍內。」

當被問到對台灣國會刪減軍費看法，柯伯吉說，這讓他「深感不安」。國民黨昨表示，支持適度、有效的增加國防預算與軍事投資，毫無疑義。

柯伯吉也在書面證詞提出，日本應該盡快將防衛費提升至ＧＤＰ的百分之三。對此，日本首相石破茂表示，日本的防衛費由日本決定。