首批船模種子人員完訓返台 為國艦國造貢獻己力

為完備台灣船模試驗缺口，提升國艦設計、自主應用及競爭力，首批10名專家赴英國船模實驗機構培訓。海委會主委管碧玲今天接見完訓成員，提出3點期許，盼為國艦國造貢獻己力。

海洋委員會主委管碧玲今天與國家海洋研究院長陳璋玲等人接見完訓成員，鼓勵人員將關鍵核心技術本土化，並在實驗技術量能、運作程序及機制、技術水準等，向頂尖船模實驗技術國家看齊。

管碧玲表示，配合國家船模實驗室未來運營與管理需求，目前推動「行政法人國家海洋科技營運中心設置條例草案」，並對船模實驗室建置發展提出「軟硬體同步」、「管理文化與技術水準同步」及「在地與國際視野同步」等3個期許，盼首批船模實驗種子部隊為國艦國造貢獻己力。

陳璋玲指出，國海院去年6月至11月開設國內船模實驗操作培訓課程，及國外船模實驗操作預備訓練課程，並在2月中旬由10名已完成前述訓練及鑑測合格人員，赴英國船模實驗機構參與實驗操作培訓課程。

陳璋玲表示，學員透過實作學習完整船模實驗流程等內容，全員歷經2週訓練並通過鑑測，取得訓練證書，將在國家船模實驗室未來營運中扮演關鍵角色。

國海院今天發布新聞稿指出，船模實驗室目的是利用縮小船舶置於實驗水槽中進行各種操作，以推估放大後的性能狀態，供後續設計變更、優化設計或驗證等參考，是船舶設計、規劃及建造中不可或缺環節。

國海院表示，台灣現有4座實驗水槽皆無法進行耐海性能試驗、操縱性能試驗及各項特殊運動性能量測等項目，致船舶設計與建造時間成本增加，有礙國艦國造進展。

國海院指出，為完備船模試驗缺口，將在高雄興達港興建國家船模實驗室，去年6月開工，預計民國116年完工，將建置首座耐海性能水槽與迴旋臂水槽，並配置船模實驗相關儀器設備、高速電腦、船模製造工場及造波機、造風、拖車與廻旋臂等系統。

國海院表示，第一梯隊完訓種子人員將協助建置國家船模實驗室、規劃所需設備、研擬實驗標準作業流程、未來維運計畫書及訓練新進人員等。