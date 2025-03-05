TTX區域安全兵推 能源問題仍為台灣最大要害
由立委陳永康主持，與政大國關中心、台灣安全研究中心合辦的「2025TTX區域安全兵推」，5日下午舉行最後一動次的「能源穩定」推演，假想中共在南海強行攔檢運輸LNG液化天然氣的船隻，導致我方天然氣斷源超過10天，另以無人機攻擊我方超高壓變電站，導致北中南部電力輸送出現嚴重問題。
兵推中以燈號作為指標，八項指標中有五個處於紅燈的「緊急」狀態，其中最嚴重的就是能源（0.99），次之為政治（0.95）、軍事（0.7）、經濟（0.68）、產業（0.68），黃燈「應變」階段者為社會（0.64）、外交（0.4），緊張程度最低者為醫療（0.25），處於「管制」階段。
操演主持人中央大學客座教授梁啟源總結表示，政府宜參日韓的核能政策，立即重啟既有核電廠，提升電力系統的穩定及效率，並規劃台電與民間將未來除役之火力機組轉為戰備機組之規則。對於LNG的採購，也應提升來自北美地區的比重。
兵推假想狀況為2029年1月5日至10日，由中東經麻六甲海峽進入南海的LNG液化天然氣運輸船，陸續遭到中共海警船實行戰略封控，要求停船攔檢，被迫改變航道，無法按航行計畫前往運往台灣下卸，造成我方斷源超過10日。中共隨即以無人機攻擊我方龍潭、中寮、龍崎等三大超高壓電力樞紐，造成中寮超高壓輸電裝置損失嚴重，無法正常輸配電，使得北中南電力運送出現嚴重問題。
梁啟源指出，政府的能源轉型政策因再生能源及燃氣發展遠低於預期，2024至2030年的台灣，將面臨長期停限電風險。因為缺電，未來燃煤占比不減反增，空汙及碳排問題會更加惡化，影響國人健康，並受國際碳關稅的制裁，影響產業競爭力。因此主張務實回應2018年「以核養綠」公投及工商團體呼籲，延役既有核電廠，避免缺電、空汙碳排、電價上漲、區域供電失衡及能源安全問題，影響台灣長期國際競爭力、經濟成長與就業。
他表示，目前世界31個擁有核電廠的國家，只有德國與我國採非核政策。歐盟已於2022年7月6日通過將核能列為綠能投資項目之一。2023年12月美日等20多國簽署宣言，要求全球核電產能提高三倍。2024年5月七大工業國承諾，不再發表反核言論，承認核能環保地位。核廢料三、四十年內採用乾式儲存處理，並以無人外島，或透過境外合作以無人區為最終存放場址，並可研發應用新型核電技術（如小型模組化反應器SMR）。如能朝此方向調整政策，能長期兼顧穩定供電和減碳。
兵推結論指出，新政府宜參考同屬獨立電網的日本及韓國核能政策（2030年核能占比均達22％以上），規劃2050 淨零能源政策。立即重啟既有核電廠，結合儲能、智慧電網、虛擬電廠、需求面管理等技術與引入AI應用，提升電力系統的穩定及效率，規劃台電與民間未來規劃除役之火力機組轉為戰備機組之規則。同時，電價應該回歸市場機制、改善綠電流弊及交易制度、推動能源效率提升措施。
在多元能源來源與提升運輸安全方面，對於LNG之採購，應加強北美地區的比重。並評估於東部建立浮動式液化天然氣接收站之可行性。另外推動區域型儲能系統，並參考各國經驗，研擬與推動強化電網對無人機干擾或攻擊之防禦機制
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