聽新聞
0:00 / 0:00
國防院駐點學者鼓吹台灣納為美51州 國防部打臉
國防安全研究院有國際駐點學者公開宣稱，確保安全考量，美國可以將台灣納為其一州。國防部昨日表示，中華民國為主權獨立國家；不支持成為其他國家的一部分。
媒體報導，美國總統川普多次揚言加拿大要成為美國第51州，引發兩國交惡，而國防安全研究院國際駐點學者吉耐獅(Guermantes Lailari)日前在媒體發表專文，以「確保台灣安全：最佳可行方案」為題，提出6項建議方案其一就是美國可以將台灣納為一州。
對此，國防部表示，中華民國為主權獨立國家，國軍恪遵憲法，確保國家與人民安全，不支持成為其他國家的一部分。
國防院為國防部贊助單位，而國防院駐點學者發表相關言論是否合宜妥適？國防部沒有回應。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言