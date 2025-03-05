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國防院駐點學者鼓吹台灣納為美51州 國防部打臉

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
國防院有駐點學者建議美國可將台灣納為一州。圖為美國總統川普。圖／路透
國防院有駐點學者建議美國可將台灣納為一州。圖為美國總統川普。圖／路透

國防安全研究院有國際駐點學者公開宣稱，確保安全考量，美國可以將台灣納為其一州。國防部昨日表示，中華民國為主權獨立國家；不支持成為其他國家的一部分。

媒體報導，美國總統川普多次揚言加拿大要成為美國第51州，引發兩國交惡，而國防安全研究院國際駐點學者吉耐獅(Guermantes Lailari)日前在媒體發表專文，以「確保台灣安全：最佳可行方案」為題，提出6項建議方案其一就是美國可以將台灣納為一州。

對此，國防部表示，中華民國為主權獨立國家，國軍恪遵憲法，確保國家與人民安全，不支持成為其他國家的一部分。

國防院為國防部贊助單位，而國防院駐點學者發表相關言論是否合宜妥適？國防部沒有回應。

國防部 美國

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