王定宇「配合國民黨刪無人機」 柯建銘批評有理？

民進黨立院黨團總召柯建銘接受廣播訪問時，批評同黨立委王定宇擔任外交國防委員會召委，卻配合國民黨立委，刪除無人機園區預算的一半。事實上，柯建銘這番發言，與事實有相當大出入：無人機園區預算並未被刪除，而是凍結一半；王定宇曾經投下贊成刪減票的，是陸軍「獵鴞」專案中向美國採購攻擊型無人機，但美方報價錯誤，導致我方多編了60億元。王定宇當時表示，基於財政紀律，支持先刪掉多編的錢，但以決議方式，責成軍方儘速向美方爭取增售。

我國向美採購兩款攻擊型無人機，包括685套人員殺傷用的彈簧刀300型，以及291套反裝甲的Altius600M型。本案2023年向立院提出時，金額是新台幣60億餘元；2024年6月美國五角大廈公告，卻高達115億；然而8月底美方提交我方發價書，又降為55億。國防部表示，希望不要刪掉多增的金額，而能直接利用，向美方要求增購反裝甲無人機。

「獵鴞專案」預算表決時，藍白立委5票贊成刪減，綠委反對也有5票，關鍵1票由擔任主席的王定宇投下。他表示，不分黨派都須遵守財政紀律。

至於位於嘉義民雄的無人機園區，則是完全不同的另一件事。日前國防部邀請媒體茶敘，負責的中科院長李世強中將說，從俄烏戰爭等例子，證明我國需要建置無人機園區，目前就OEM（代工）、ODM（設計代工）而言，國內只有中科院有此能力建置本園區。至於外界質疑，中科院沒有經營管理園區的能力，李世強說，民國118年園區成立後該由誰管理，中科院對此問題持開放態度，歡迎大家充分討論。