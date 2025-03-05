中共12機艦擾台 國軍嚴密監控應處
國防部今天表示，自昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機5架次，其中2架次逾越台灣海峽中線進入南部空域，並偵獲共艦7艘，總計中共12機艦，持續在台海周邊活動。
國防部指出，4日上午6時至5日上午6時止，偵獲共機5架次，其中2架次逾越海峽中線進入南部空域，以及共艦7艘、公務船3艘，持續在台海周邊活動。
根據國防部「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，4日上午9時25分至上午11時50分，在台灣海峽區域偵獲中共3架次主戰機，另於下午1時25分至下午2時40分及下午3時40分至下午4時30分，在南部空域各偵獲中共1架次直升機。
國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言