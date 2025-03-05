勇鷹高教機經兩周檢查今復飛 F-16伴飛衝場

空軍台東志航基地1架單座勇鷹高教機這個月15日疑雙發動機失效空墜海，飛訓部少校訓練官林瑋跳傘獲救，空軍下令全機停飛實施天安特檢。歷經17天的天安檢查，今天志航基地展開復飛訓練。

今天早上6點鐘，志航基地多架勇鷹高教機，分批次滑行跑道後，進行復飛測試，由資深飛官駕駛執行，2架首梯試飛的勇鷹並在執行完成預定空中課目後，高教機在8點40分落地滑回停機坪。2架F-16伴飛衝場。'

空軍表示，志航基地全體官兵全力投入特檢工作，包括發動機系統、逃生系統、燃油系統及鏽（腐）蝕防護等各項檢查，經嚴格儀電測試及跑道試滑後，今天才正式首批復飛測試。