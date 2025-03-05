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勇鷹高教機經兩周檢查今復飛 F-16伴飛衝場

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
勇鷹高教機歷經2個星期天安檢查，今天志航基地展開復飛，2架F-16伴飛衝場。記者尤聰光／攝影
勇鷹高教機歷經2個星期天安檢查，今天志航基地展開復飛，2架F-16伴飛衝場。記者尤聰光／攝影

空軍台東志航基地1架單座勇鷹高教機這個月15日疑雙發動機失效空墜海，飛訓部少校訓練官林瑋跳傘獲救，空軍下令全機停飛實施天安特檢。歷經17天的天安檢查，今天志航基地展開復飛訓練。

今天早上6點鐘，志航基地多架勇鷹高教機，分批次滑行跑道後，進行復飛測試，由資深飛官駕駛執行，2架首梯試飛的勇鷹並在執行完成預定空中課目後，高教機在8點40分落地滑回停機坪。2架F-16伴飛衝場。'

空軍表示，志航基地全體官兵全力投入特檢工作，包括發動機系統、逃生系統、燃油系統及鏽（腐）蝕防護等各項檢查，經嚴格儀電測試及跑道試滑後，今天才正式首批復飛測試。

另林瑋自出院後，空軍做相關心理輔導及建設，是否復飛，還需經過相關的學科和模擬機的訓練與鑑定，評估考核沒問題，才會確定恢復復飛資格，重新回到飛行線。

空軍台東志航基地1架單座勇鷹高教機這個月15日疑雙發動機失效空墜海，飛訓部少校訓練官林瑋跳傘獲救，空軍下令全機停飛實施天安特檢。記者尤聰光／攝影
空軍台東志航基地1架單座勇鷹高教機這個月15日疑雙發動機失效空墜海，飛訓部少校訓練官林瑋跳傘獲救，空軍下令全機停飛實施天安特檢。記者尤聰光／攝影

勇鷹 空軍 高教

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