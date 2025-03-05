聽新聞
0:00 / 0:00
勇鷹高教機經兩周檢查今復飛 F-16伴飛衝場
空軍台東志航基地1架單座勇鷹高教機這個月15日疑雙發動機失效空墜海，飛訓部少校訓練官林瑋跳傘獲救，空軍下令全機停飛實施天安特檢。歷經17天的天安檢查，今天志航基地展開復飛訓練。
今天早上6點鐘，志航基地多架勇鷹高教機，分批次滑行跑道後，進行復飛測試，由資深飛官駕駛執行，2架首梯試飛的勇鷹並在執行完成預定空中課目後，高教機在8點40分落地滑回停機坪。2架F-16伴飛衝場。'
空軍表示，志航基地全體官兵全力投入特檢工作，包括發動機系統、逃生系統、燃油系統及鏽（腐）蝕防護等各項檢查，經嚴格儀電測試及跑道試滑後，今天才正式首批復飛測試。
另林瑋自出院後，空軍做相關心理輔導及建設，是否復飛，還需經過相關的學科和模擬機的訓練與鑑定，評估考核沒問題，才會確定恢復復飛資格，重新回到飛行線。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言