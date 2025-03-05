柯伯吉：台灣若落入中國之手 對美是災難 促台國防支出達GDP 10%

美國總統川普提名擔任國防部政策次長的柯伯吉（Elbridge Colby）4日在他的參議院提名確認聽證會上表示，台灣如果落入中國大陸之手，「對美國利益而言會是一場災難」，因此台灣政府必須提高國防支出來嚇阻北京。

柯伯吉周二在參議院軍事委員會上表示，華盛頓必須促使台灣避免與中國發生衝突，而且他對於台灣在國防支出方面「明顯不情願」把國防支出提高至接近國內生產毛額（GDP）的10%，覺得「深感不安」。

柯伯吉對中國的立場強硬，先前曾在川普政府第一任內於國防部內任職。他在最新提交給參院軍事委員會的書面答詢中指出，「從台灣的角度來看，軍事平衡已經大幅惡化」，因此台灣「應該大幅提升其防禦能力，聚焦於阻止入侵與突破封鎖」。

柯伯吉表示：「然而，台灣在這方面的行動遠遠不足。」

川普去年曾建議台灣政府應該把國防支出提升至GDP的10%。我國總統賴清德上個月承諾將軍事支出提升至 GDP 的3%，高於今年的2.45%，目的是要向川普顯示台灣對自我防衛的承諾。川普先前曾指責台灣「竊取」美國的半導體產業，並質疑美國對台灣安全的承諾。

柯伯吉周二重申，他認為美國的目標應該是「阻止中國成為區域霸權」，並強調美國的軍事力量必須大部分聚焦於應付中國。中國一直矢言要在某個時間點將民主的台灣納入其統治下。

柯伯吉說，若他的提名獲得確認，他將向美國總統和國防部長提供「最佳軍事選項，以支援嚇阻政策，並在必要時，在確保美國民眾承擔的合理成本和風險情況下，阻斷對台灣的攻擊」。

柯伯吉也警告說，中國和美國之間的軍事力量平衡已「大幅向中國傾斜」，而逆轉這一趨勢將是他最優先的任務。他說，如果獲得確認提名，「這基本上將是我最重要的，或至少是首要的工作之一，試圖讓我們盡快做好準備，中長期內持續進行。」

參議員們在聽證會上質詢柯伯吉過去在社群媒體上的某些發言，包括他曾表示台灣「對美國並非生存攸關的重要議題」。他在聽證會上重申了這一觀點。但他警告說，擁有核武的伊朗會對美國構成「生存威脅」，這顯然和他先前的說法有差距。柯伯吉先前表示，唯一比伊朗擁有核武更糟糕的事，就是「試圖以武力阻止伊朗發展核武的後果」。

另外，柯伯吉拒絕就俄羅斯對烏克蘭的戰爭發表明確立場，並多次表示他不希望做出任何可能削弱川普推動結束戰爭行動的言論。