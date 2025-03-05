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海纜頻斷 鎖定96艘權宜輪

聯合報／ 記者張曼蘋程嘉文／台北報導
海底電纜斷裂事故頻傳，航港局列出九十六艘在台海周邊需密切注意的權宜輪，海巡署根據威脅程度分類，其中高度威脅有二艘，中度威脅有八艘，日前的「宏泰五八」貨輪就是中度威脅八艘中的一艘。 記者廖炳棋/翻攝
海底電纜斷裂事故頻傳，航港局列出九十六艘在台海周邊需密切注意的權宜輪，海巡署根據威脅程度分類，其中高度威脅有二艘，中度威脅有八艘，日前的「宏泰五八」貨輪就是中度威脅八艘中的一艘。 記者廖炳棋/翻攝

海底電纜斷裂事故頻傳，行政院長卓榮泰昨答詢表示，已納入國家關鍵基礎設施，若要跟周邊國家合作，要從本身強化做起。海委會主委管碧玲也說，航港局已列出九十六艘需密切注意的權宜輪，若未來押返船隻遇困難，國軍將介入。國防部表示，已與海巡署研討「海底電纜防護應處作為」，強化通報機制。

管碧玲指出，今年一月至今海纜斷裂事件共六次，其中三次是自然斷裂、為非人為因素，另外三次中有兩次是中國權宜輪造成、一次是台灣漁船造成。她說，航港局已列出九十六艘在台海周邊需密切注意的權宜輪，海巡署根據威脅程度分類，其中高度威脅有二艘，中度威脅有八艘，這次的「宏泰五八」就是中度威脅八艘中的一艘。

「請國人放心。」管碧玲表示，海纜維護已建立好幾層防護機制，第一層為數發部建立備援系統，這幾次斷纜事件，備援系統立即到位，沒有太大影響；其次，中華電信也有船隊巡查；最後針對這九十六艘需密切注意的船隻，海巡署會有預制行為。

海巡署 管碧玲 航港局

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