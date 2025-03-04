美商會專家：烏克蘭實例凸顯國防預算重要性

美國商會烏克蘭分會會長亨德今天表示，烏克蘭的國防預算相當高，因為惡鄰威脅一直存在，各國應從烏克蘭的具體實例，看到國防預算的重要性；戰前有烏克蘭政治人物說，經費應用在道路而非國防，他現在也許不這麼認為。

美國商會烏克蘭分會會長亨德（Andy Hunder）訪台，今天應邀出席「全球合作暨訓練架構（GCTF）全社會韌性建立、整備與應變研習營」擔任國際講者，下午出席媒體見面會。

亨德參與推動烏克蘭關鍵基礎建設、企業復甦以及提供災時避難等工作，展現民間企業協助提升國家全社會防衛韌性的能量，包括協助洽詢洲際酒店做為戰地記者據點、微軟公司提供雲端技術支持以及Uber載運民眾捐血等等。

談及可取經烏克蘭之處，亨德數度強調戰時通訊聯繫的重要性，須建立對外聯繫全面失靈時的應變計畫；他說，俄羅斯的網路攻擊比實際戰火還要早開始，企圖癱瘓銀行等金融系統，若說二戰期間最安全的地點是地底下，現在則是在雲端，因此需把通訊、網路、銀行及信用卡服務移上雲端。

亨德指出，另一個關注點則是經濟，必須找到在全面侵略時保持企業運作的方式，包括納稅、創造工作機會，尤其戰時多數男性將被徵召入伍，必須從中找到平衡，烏克蘭有法規明定，戰時關鍵產業可保留5成男性員工，而Visa、Mastercard以及可口可樂則由女性擔任執行長。

亨德提到，相信今年可達成停火協議，第一輪會有解除動員的70萬退伍軍人回歸職場，要保持他們的經濟活躍，也可善用退伍軍人對軍事科技的知識與技能，尤其無人機科技改變現代戰爭樣貌，退伍軍人可為企業提供解決方案。

媒體提問，台灣作為島嶼如何因應網路封鎖。亨德認為，必須盤點手邊所有的科技工具以及應變計畫，且企業也要與政府合作，此前法規要先到位，烏克蘭在戰爭第一天就提供銀行將數據中心移往海外或雲端的法源依據，馬斯克（Elon Musk）SpaceX旗下的「星鏈」（Starlink）衛星網際網路系統，則是開戰後才開放給烏克蘭使用。

至於烏克蘭應做卻未做的事，亨德提出事前的公眾溝通平衡，一方面不造成民眾恐慌，又能提早警告人民，必須知道防空設施所在地。

亨德強調，烏克蘭沒有台灣能未雨綢繆的餘裕，「某天睡醒就開戰了」，這時政府、非政府組織、企業的領導層至關重要，當時烏克蘭總統澤倫斯基鎮守基輔，給了大家信心和勇氣。

被問及台灣的國防預算遭刪減，亨德說，烏克蘭目前的國防預算相當高，尤其惡鄰威脅一直存在，烏克蘭絕對不能倒下，各國都應從烏克蘭的具體實例，看到國防預算的重要性；戰前有烏克蘭政治人物說，經費應用在道路而非國防，他現在也許不這麼認為。

至於台積電今天宣布擴大對美投資，他認為，歐洲將迎來二戰後最大規模重建工作，台灣企業若能擴大對烏克蘭投資，將可創造雙贏。