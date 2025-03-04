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配合海巡追查海纜被破壞 國防部研討相關應處作為

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部軍事發言人孫立方少將。聯合報系資料照
國防部軍事發言人孫立方少將。聯合報系資料照

近來頻傳海底電纜斷裂事故，海委會主委管碧玲表示，航港局已列96艘在台海周邊需注意的權宜輪，國防部將與海巡署兵推，若在押返船隻時遭遇困難，國防部將介入。

記者詢問國防部之配合方式，軍事發言人孫立方少將說，國軍已與海巡署研討「海底電纜防護應處作為」，強化雙方情資交換及通報機制，並列入「海上任務綜合支援協定書」，視個別案況適切協處策應。

管碧玲指出，今年1月至今海纜斷裂事件共6次，其中3次是自然斷裂、為非人為因素，另外3次中有2次是中國權宜輪造成、1次是台灣漁船造成。她說，航港局已列出96艘在台海周邊需密切注意的權宜輪，海巡署根據威脅程度分類，其中高度威脅有2艘，中度威脅有8艘，這次的「宏泰58」就是中度威脅8艘中的1艘。

國防部 海巡署 管碧玲

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