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錢白花了？鎮海火箭彈砲罩不利射擊 海巡艦重回人力解砲衣

聯合報／ 記者洪哲政／台北即時報導
中科院為海巡署鎮海火箭彈系統發射座設計一款油壓式砲罩(右)，海上遇突發狀況能遙控開啟，不用再以人力前往砲位解開砲衣。但這項設計因危安因素遭停用，各艦火箭彈又恢復到須以人力綁覆、解開砲衣的繁鎖情況(左)。右圖/記者洪哲政/攝影；左圖／讀者蘇嘉健提供
中科院為海巡署鎮海火箭彈系統發射座設計一款油壓式砲罩(右)，海上遇突發狀況能遙控開啟，不用再以人力前往砲位解開砲衣。但這項設計因危安因素遭停用，各艦火箭彈又恢復到須以人力綁覆、解開砲衣的繁鎖情況(左)。右圖/記者洪哲政/攝影；左圖／讀者蘇嘉健提供

海巡署所屬新建600噸級以上巡邏艦、救難巡防艦，配備有鎮海火箭彈系統，為達既能保護裝備又能快速備戰下，中科院為火箭發射座本體設計一款油壓式砲罩，海上遇突發狀況能遙控開啟，不用再以人力前往砲位解開砲衣。但這項設計因危安因素遭停用，各艦火箭彈又恢復到須以人力綁覆、解開砲衣的繁瑣情況。

海巡署艦艇備火箭砲，為避免風浪海鹽持續浸蝕，執勤時多以砲衣包覆，早期白色艦身卻採用草綠砲衣，且在航行巔簸中須以人力冒險沿舷邊前往砲位將砲衣解開，耗費時間。中科院因應海巡需求，設計出一款機械油壓式的砲罩，只要在駕駛台即可開啟。

但據了解，這型機械油壓式的砲罩使用上，有影響武器系統運作的疑慮，造型也影響射角，因此目前各艦又恢復到須以人力包覆、解開砲衣。

海巡署艦艇平日執法任務性質，並不須將火箭彈砲衣解開。日前海巡署執行多哥籍宏泰號貨輪攔截任務時，趕抵現場協助監控的安平級艦與100噸級巡防艦，接近目標船時都未掀砲衣。但海巡艦艇近年經常協防海軍，執行監控共軍艦艇的軍事任務，在突發狀況必要時讓武器系統快速達到戰備狀況，相形重要。但首款原型砲罩未通過驗測，火箭彈砲衣再改回人力綁覆，但換成與艦身相同的白色，而協助執行軍事任務時，依狀況出港前就先將砲衣掀開備便。

針對海巡配備鎮海火箭彈所使用砲衣、砲罩，海巡署今日表示，目前依使用實況仍持續與中科院及專家學者進行評估及改良，有關武器系統細節規劃不便透露。

鎮海火箭彈兩年前仍以綠色寬大砲衣包覆，解開相當耗費時間。記者洪哲政／攝影
鎮海火箭彈兩年前仍以綠色寬大砲衣包覆，解開相當耗費時間。記者洪哲政／攝影
中科院為火箭發射座本體設計一款油壓式砲罩，海上遇突發狀況能自駕駛台遙控開啟。記者洪哲政／攝影
中科院為火箭發射座本體設計一款油壓式砲罩，海上遇突發狀況能自駕駛台遙控開啟。記者洪哲政／攝影

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