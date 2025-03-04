今日烏克蘭明日台灣？張惇涵：請在野立委支持國防預算

美國總統川普與烏克蘭總統澤倫斯基日前在白宮會晤，雙方不歡而散。外界憂心「今日烏克蘭、明日台灣」，總統府副秘書長張惇涵今天表示，「如果你擔心，請你支持國防預算」，尤其是在野黨立委們。

張惇涵今天接受網路節目《中午來開匯》專訪時，主持人黃光芹詢問川普與澤倫斯基在白宮吵架，外界憂心「今日烏克蘭、明日台灣」，賴清德總統如何思索下一步？

對此張惇涵說，他是人民的公僕，不是政治評論員。有些人可能會擔心今日烏克蘭、明日台灣，如果你擔心，請你支持國防預算，尤其是那些每天高呼「今日烏克蘭、明日台灣」的在野黨立委們。

黃光芹說，是否變成軍購競賽？張惇涵表示，這不是軍購競賽的問題，而是我們國內就有人在反對國防自主、刪除凍結國防預算，「台灣必須先團結起來」。

張惇涵表示，國際政局、經貿在變，台灣要有戰略定力，要謀定後動，台灣要傳達給國際三個訊息，第一，民主和平；第二，自由繁榮；第三，自我防衛。「我們如果夠強，被侵略、嚇阻、攻擊的機會就比較小」。