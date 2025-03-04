川普拒答防衛台灣 顧立雄：採模糊政策不想把話說死

美國總統川普26日被問到，是否將確保中國大陸不會在他任內對台動武，川普拒絕承諾。國民黨立委林德福今質詢時問，美國防衛台灣態度是否軟化？行政院長卓榮泰表示，不會拘泥於哪次內容重點，就斷定美國政策改變。他認為，美國對中政策與印太政策是長期且穩定的，台灣也要向全世界展現自我防衛的決心與能力。

卓榮泰今率內閣成員赴立法院施政報告並備詢。林德福詢問，川普與烏克蘭總統澤倫斯基上周會談時爆發激烈爭吵，這是尋求美國幫助應該有的元首態度？

卓榮泰答詢表示，他不便公開批評兩位總統，就各自國家立場與合作關係所做的表現，總是希望談話能增進雙方彼此了解與未來合作，才是好的方式。

林德福問，面對凡必稱「美國優先」的川普，對台政策會不會調整、台灣是否只剩下接受美國指揮一途？卓榮泰說，台灣有國際上的重要性，有科技產業的領先關鍵地位，這是不容忽略與否認的事實，政府會一直強調這點。

對於川普再度拒絕承諾出兵防衛台灣，林德福問，這是為緩和兩岸情勢緊張還是為了向中國示好？對台灣而言，採取戰略清晰還是戰略模糊好？

卓榮泰說，他們當然很重視每次國際局勢談話，但不會拘泥於哪一次內容重點，就斷定是政策改變。他認為，美國對中政策以及印太政策是長期且穩定的，在過程中，台灣扮演關鍵角色，我方如何加強自己的國防力量，才是自主權力要做到的事。

國防部長顧立雄答詢表示，印太區域是現在美國全球戰略的重心，不管在經濟成長、地緣政治和軍事安全層面，都跟美國優先政策與國家繁榮發展息息相關，所以美國不可能會放棄印太的重大利益。台灣在第一島鏈中心的重要地緣戰略位置，美國不可能容忍印太區域包括台海和平穩定的現狀被破壞，因為一旦被破壞，喪失的是美國的重大經濟利益。

顧立雄說，美國長期採取模糊政策，因為不想把話說死，即使前總統拜登談話，事後也有所調整，美方還是要維持一貫的戰略模糊政策，因為認為這更具有嚇阻效果，會讓中國無法輕易認定，一旦對台全面進犯，這些武力或威嚇行徑時，中國沒有把握美國不會介入，也因此當要進行全面侵台計畫的計算上會變得非常複雜。

顧立雄補充，中國要考慮到駐日美軍，要不要防範經過宮古海峽時，駐日美軍或日本會如何反應？經過巴士海峽，菲律賓又會如何反應？美國在軍事布局上，促使日本提高國防經費以外，在日本南西諸島不斷部署反艦飛彈，在菲律賓也不斷在北呂宋島有相關軍事基地存在，這就是產生威嚇、嚇阻，展現同盟合作與實力來維持和平的一種方式。

卓榮泰表示，賴總統在國安高層會議上基於我國國防需要，提到希望國防預算達到GDP 3%，這是政府未來努力的政策，相信美國政府有注意到台灣這樣的政策宣示，未來政府一定是基於國家需要，能採購到真正需要的國防武器，同時要發展對台灣基礎國防能量，包括人員培訓、新進科技訓練等。若雙方基於合作善意、彼此維護印太地區和平穩定的需要，能達到這個目的，台灣歡迎也會持續努力。