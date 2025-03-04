海纜斷裂鎖定96艘權宜輪 管碧玲：押船若遇困難軍方將介入

海底電纜斷裂事故頻頻發生，行政院長卓榮泰今在立法院答詢時說，已把海纜重新定義，納入國家關鍵基礎設施，若要跟周邊國家合作，要從本身強化做起。海委會主委管碧玲也說，航港局已列96艘在台海周邊需注意的權宜輪，國防部將與海巡署兵推，若押返船隻遇困難，國防部將介入。

卓榮泰上午率領行政院各部會首長赴立法院，進行施政方針及施政報告並備質詢。民進黨立委黃捷質詢，2個月以來海纜斷了4次，1月基隆外海的海纜遭中國權宜輪「順興39」破壞、2月權宜輪「宏泰」也造成相關事件，包括菲律賓、韓國、日本都受中國船隻的挑釁，台灣是否應該與周邊民主國家建立共同聯防機制？

卓榮泰說，之前針對海纜斷裂，在非因自然因素時，就啟動第一次整個國安系統討論和決定，把海纜重新定義，納入國家關鍵基礎設施，是第一重保護，會議討論過程中也建立後續若發生類似行為，各單位必須在即時發揮怎樣的效果，不過海巡署現在的船艦、艦艇數量、配備都還有所不及，台灣要跟周邊國家合作，須從本身強化做起，除了艦艇外，海委會也提出相當完整的設施計畫，行政院在執行過程中會配合海委會，優先提升整個能量。

管碧玲指出，今年1月至今海纜斷裂事件共6次，其中3次是自然斷裂、為非人為因素，另外3次中有2次是中國權宜輪造成、1次是台灣漁船造成。她說，航港局已列出96艘在台海周邊需密切注意的權宜輪，海巡署根據威脅程度分類，其中高度威脅有2艘，中度威脅有8艘，這次的「宏泰58」就是中度威脅8艘中的1艘。

「請國人放心。」管碧玲表示，海纜維護已列為關鍵基礎設施，並建立好幾層防護機制。第一層為數發部建立備援系統，這幾次斷纜事件，備援系統立即到位，沒有太大影響；其次，中華電信自己也有船隊巡查；最後針對這96艘需密切注意的船隻，海巡署會有預制行為。

管碧玲說，此次宏泰斷纜事件，海巡署就是事先預制，半夜12時許出發、2時30分到達現場，3時許斷纜後準備離開，中華電信3時24分報案時，海巡署已在現場，因為是現行犯就將其押回來，但這艘船非常大，押到半路時，對方因情緒化不願配合，所以還未進港就在外海先行登檢。

管碧玲強調，國防部將與海巡署兵推和建立SOP，將來若在押船過程中遇到困難，國防部將介入支援；國際合作方面，已與駐台單位開會，太平洋海域聯防非常重要，將在國際間分享相關資訊，未來也會建立國際聯防。