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反駁棄台論 顧立雄：台灣是美國核心利益
美國川普總統上任後，為了解決俄烏戰爭，犧牲烏克蘭的利益，美國「外交家」雜誌網站也出現學者專文，認為美國必要時可以放棄台灣。對此，昨天在國防部與中外媒體茶敘時，部長顧立雄就被問到這個問題。對此顧立雄表示，印太穩定與台海現狀，是美國的核心利益，不可能放棄。然而對我方而言，仍然要充實自身實力，「以實力避免戰爭發生」。
顧立雄表示，我們都知道，國際政治不能只談價值不談國家利益，但對美國而言，維護印太穩定和平與台海現狀，是不是其核心利益？他認為絕對是。顧立雄說，相信美國不可能放棄印太，也不會希望發生任何戰事。
顧立雄並反駁棄台論，表示他不能想像，如果台灣被中共拿下，對美國怎會是「沒有關係」？中共的積極擴張主義會停止嗎？「美國能撤退到哪兒去，夏威夷嗎？」
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