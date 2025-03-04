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反駁棄台論 顧立雄：台灣是美國核心利益

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部長顧立雄。圖/軍聞社資料照
國防部長顧立雄。圖/軍聞社資料照

美國川普總統上任後，為了解決俄烏戰爭，犧牲烏克蘭的利益，美國「外交家」雜誌網站也出現學者專文，認為美國必要時可以放棄台灣。對此，昨天在國防部與中外媒體茶敘時，部長顧立雄就被問到這個問題。對此顧立雄表示，印太穩定與台海現狀，是美國的核心利益，不可能放棄。然而對我方而言，仍然要充實自身實力，「以實力避免戰爭發生」。

顧立雄表示，我們都知道，國際政治不能只談價值不談國家利益，但對美國而言，維護印太穩定和平與台海現狀，是不是其核心利益？他認為絕對是。顧立雄說，相信美國不可能放棄印太，也不會希望發生任何戰事。

顧立雄並反駁棄台論，表示他不能想像，如果台灣被中共拿下，對美國怎會是「沒有關係」？中共的積極擴張主義會停止嗎？「美國能撤退到哪兒去，夏威夷嗎？」

印太 美國 顧立雄

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