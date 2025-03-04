顧立雄：共軍恫嚇壓迫 國軍立即戰備操演應對

國防部長顧立雄表示，中共持續對台灣進行軍事恫嚇和壓迫，讓台灣不團結、失去抵抗意志，這是中共最高的戰略；國軍現在對共軍作為會想像其意圖，進行相對性操演馬上加以應對，也就是「立即備戰操演」。

顧立雄昨天與國內外媒體茶敘，並致詞表示建軍規劃置重點於建構不對稱作戰、強化防衛韌性、提升後備戰力與厚植灰色地帶應處能量等4大面向。

媒體追問建軍4大面向是否有先後，顧立雄坦言，建構不對稱作戰與強化防衛韌性是對外軍購的優先項目，但灰色地帶應處是國軍每日面對的議題。

顧立雄說明，國軍若在灰色地帶襲擾應處不好，雖不見得會招致戰爭，但會招致國內政治、社會上的不利後果，因為將引來中共對台認知戰、法律戰、輿論戰的攻擊，這將影響台灣社會的團結與抵抗決心，所以國防部還是會把灰色地帶應處列為4大建軍項目之一。

針對中共發動「由演轉戰」時間縮短的原因，顧立雄表示，中共攻台會隱蔽行動意圖，但要發動一場全面入侵行動沒那麼簡單，會有許多預警徵候，國軍也會判斷中共是否會透過灰色地帶襲擾做為掩護，隱蔽其真正侵犯意圖，因此都會對中共灰色地帶襲擾程度加以研判。

顧立雄提到，中共相關軍事能力提升，但還是有很多戰力事項需要建構，才能夠達成入侵企圖，例如相關後勤支持等，因此國軍會做關鍵徵候判斷，也會與友盟國家交換情資，進行做最適切的判斷。

顧立雄解釋，對中共而言，如果能持續透過對台灣進行軍事恫嚇和壓迫，遂行認知戰、法律戰等，讓台灣不團結、失去抵抗意志，「我想是它的最高戰略」，政府絕對不能讓中共的企圖得逞，所以國軍要應對灰色地帶襲擾，也要不斷進行反認知作戰、反法律戰、反輿論戰，並逐一進行破解，同時也要讓民眾有警惕感，能夠團結並建立起自我防衛能力與決心，這個是最重要的。

顧立雄強調，國軍現在有針對共軍作為進行相對性的操演，去想像中共意圖後，馬上加以應對，即為「立即備戰操演」，也會做計畫性的備戰操演。