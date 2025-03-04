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誰是抗戰主軸？ 顧立雄：日投降四年 中華人民共和國才成立
國防部長顧立雄邀請中外媒體茶敘，有記者提到，今年是抗戰勝利80周年紀念，面對中共宣稱自己才是抗戰主軸，並將舉辦閱兵等活動。顧立雄說，民國26年抗戰爆發，28年第二次大戰全面開始，30年我國向日德義軸心國宣戰，34年日本投降抗戰勝利，38年中華人民共和國才宣布成立。中華人民共和國如何能打一場，比自己建國還早的戰爭？誰是抗戰的主軸，答案非常明顯。
顧立雄並指示政戰局長陳育琳中將，解釋國防部相關活動。陳育琳說，對於二次大戰與抗戰勝利80周年紀念，國防部都有規劃，主軸就是「反侵略」、「自己國家自己救」，活動重點包括「守護中華民國」、「軍民同心抗敵」、「青年挺身為國」、「友盟同心抗戰」。活動包括國防部自辦，以及與民間團體合辦，未來會利用國防部例行記者會說明。
2015年的抗戰70周年，馬政府曾在湖口舉行名為「漢光演習戰力展示」的閱兵。據了解，今年活動均將以藝文類為主。2015年的活動主責單位是參謀本部訓練次長室，今年則是政戰局。
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