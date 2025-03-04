快訊

金金併敵意併購新規則如何訂？金管會三大重點走向曝

NBA／獨行俠噩耗！厄文膝傷退場 堅持罰完球主場高呼MVP

遣返生變！劉喬安美國落網「崩潰失禁」 黑幫男友申請政治庇護

聽新聞
0:00 / 0:00

誰是抗戰主軸？ 顧立雄：日投降四年 中華人民共和國才成立

聯合報／ 記者程嘉文／台北即時報導
國防部長顧立雄。圖/聯合報系資料照片
國防部長顧立雄。圖/聯合報系資料照片

國防部顧立雄邀請中外媒體茶敘，有記者提到，今年是抗戰勝利80周年紀念，面對中共宣稱自己才是抗戰主軸，並將舉辦閱兵等活動。顧立雄說，民國26年抗戰爆發，28年第二次大戰全面開始，30年我國向日德義軸心國宣戰，34年日本投降抗戰勝利，38年中華人民共和國才宣布成立。中華人民共和國如何能打一場，比自己建國還早的戰爭？誰是抗戰的主軸，答案非常明顯。

顧立雄並指示政戰局長陳育琳中將，解釋國防部相關活動。陳育琳說，對於二次大戰與抗戰勝利80周年紀念，國防部都有規劃，主軸就是「反侵略」、「自己國家自己救」，活動重點包括「守護中華民國」、「軍民同心抗敵」、「青年挺身為國」、「友盟同心抗戰」。活動包括國防部自辦，以及與民間團體合辦，未來會利用國防部例行記者會說明。

2015年的抗戰70周年，馬政府曾在湖口舉行名為「漢光演習戰力展示」的閱兵。據了解，今年活動均將以藝文類為主。2015年的活動主責單位是參謀本部訓練次長室，今年則是政戰局。

國防部 抗戰 顧立雄

延伸閱讀

立院刪凍預算 顧立雄：部隊出國與友盟協訓將受影響

顧立雄：軍人調薪「有一定共識」 不宜通盤式喊價

顧立雄籲軍人加薪勿政治喊價 徐巧芯：國軍有價值

藍喊修法幫國軍加薪 顧立雄：任意喊價非好提醒

相關新聞

反駁棄台論 顧立雄：台灣是美國核心利益

美國川普總統上任後，為了解決俄烏戰爭，犧牲烏克蘭的利益，美國「外交家」雜誌網站也出現學者專文，認為美國必要時可以放棄台灣...

誰是抗戰主軸？ 顧立雄：日投降四年 中華人民共和國才成立

國防部長顧立雄邀請中外媒體茶敘，有記者提到，今年是抗戰勝利80周年紀念，面對中共宣稱自己才是抗戰主軸，並將舉辦閱兵等活動...

立院刪凍預算 顧立雄：部隊出國與友盟協訓將受影響

立院新會期展開，國防部長顧立雄昨天邀請中外媒體茶敘。對於114年度預算被刪減或凍結的幅度比往年大增，國防部也加入批評陣容...

顧立雄：軍人調薪「有一定共識」 不宜通盤式喊價

國民黨立委提案修訂「軍人待遇條例」，增加軍人待遇，包括志願役加給增2萬元，義務役薪水不低於基本工資，恢復退伍上校子女教育...

勇鷹天安特檢未果復飛延後？ 空軍：細節不透露

空軍機號1130的勇鷹高教機，上月15日從台東志航基地北方都蘭鼻外海失事墜海，空軍即下令同型機全面停飛，執行天安特檢，並...

李桐豪：台積電投資美國 會弱化台灣在國際重要性

台積電將投資1000億美元在美國建廠，美國總統川普說，有了這項投資，如果台灣出事，美國將在晶片產業中獲得很大的影響力。前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。