立院刪凍預算 顧立雄：部隊出國與友盟協訓將受影響

立院新會期展開，國防部長顧立雄昨天邀請中外媒體茶敘。對於114年度預算被刪減或凍結的幅度比往年大增，國防部也加入批評陣容，憂心如此將影響國軍戰力。顧立雄也說，此舉可能引起國際質疑我方的防衛決心。

現場媒體問到預算問題，顧立雄請主計局長謝其賢中將解釋，謝其賢說，本年度國防部預算被刪減約80億元，凍結約900億元。刪減預算中，一般事務費約占6億元，其他仍與戰備相關。影響較大的是各部會統刪部分，部隊的差旅費、訓練費等都受影響。顧立雄補充，國軍部隊出國與友盟國家協訓，將會受影響。

謝其賢說，凍結部分，最主要是業務費遭凍結30%，金額約700餘億，後勤、軍購都受影響。立法院要求，當經費動支到30%時，再向立法院會報告申請解凍，但如果此時正好遇到立院休會，可能好一段時間都無法解凍。國造潛艦IDS計畫量產的第一年預算被凍結一半，同樣也面臨如此問題，可能影響工程進度。以往預算被立委凍結，解凍權都在各委員會，沒有由院會解凍的例子。目前軍方因應之道，是在法律範圍內作適度調整，希望儘早解凍。

同樣也被凍結50%經費的嘉義民雄無人機產業園區，負責的中科院長李世強中將說，從俄烏戰爭等例子，證明我國需要建置無人機園區，目前就OEM（代工）、ODM（設計代工）而言，國內只有中科院有此能力建置本園區。至於外界質疑，中科院沒有經營管理園區的能力，李世強說，民國118年園區成立後該由誰管理，中科院對此問題持開放態度，歡迎大家充分討論。