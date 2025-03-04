顧立雄：軍人調薪「有一定共識」 不宜通盤式喊價

國民黨立委提案修訂「軍人待遇條例」，增加軍人待遇，包括志願役加給增2萬元，義務役薪水不低於基本工資，恢復退伍上校子女教育補助費等。對此國防部長顧立雄回應，待遇調整必須對症下藥，而非通盤式喊價，否則淪為政治爭議，只是增加問題。他表示，國防部的方案已經送到行政院，目前看起來「有一定共識」。

顧立雄昨天與中外媒體安排茶敘。有記者追問，歷任國防部長面對立院或媒體，都曾宣示志願役官兵待遇應調整，將向政院溝通，但多年來都沒有下文。這次的「有一定共識」，是否終於會成真？顧立雄回答，由於賴總統宣示要調整軍人待遇，因此他覺得比較樂觀。

顧立雄說，預算調整必須考慮綜合性因素，針對目前編現比低的單位對症下藥，而非通盤式的喊價。否則沒有解決現在的問題，而是變成政治爭議，增加更多爭議。而且如果不提增加開銷的財源，就違反權力分立的原則，逾越了憲政體制。他特別請在場的法律司處長王正誼少將解釋，依據預算法第91條，立員所提法律案如大幅增加歲出或減少歲入，應先徵詢行政院意見，指明彌補資金之來源，必要時並應同時提案修正其他法律。

國防部提出的方案，到底調幅多少？是否為媒體所傳，志願役加給增加5000元，戰鬥部隊加給增加2000至3000元？顧立雄表示，在政院核定之前，國防部不便對外透露。至於在野黨方案中，要求恢復退伍上校子女的教育補助費，顧立雄則明確回答，國防部並未提出。在場官員解釋，這部分應屬退輔會的職掌。

提出待遇調整修法的立委徐巧芯則說，目前國防部的態度，形同默認媒體報導的調整幅度，卻完全無視於這麼少的提升，根本達不到讓民眾有感，足以吸引年輕人從軍的目的。徐巧芯表示，依據公開資訊，可推知調整待遇案約增加445億元。相較之下，今年度國防總開支6400多億，賴清德總統若要增加國防預算到GDP的3%、約8100億，也只占增加額度的27%；此外稅捐超徵5000多億，若將其中四成還稅於民，還有約3000億，軍人待遇改革只佔其中的14%；從各面向來檢視這項改革，都不至於給政府帶來額外的財政壓力。