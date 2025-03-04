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勇鷹天安特檢未果復飛延後？ 空軍：細節不透露

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
空軍台東志航基內勇鷹同型高教機上月15日全面停飛，執行天安特檢。不過，特檢已逾2星期，基地至今未有復飛消息。記者尤聰光／攝影
空軍台東志航基內勇鷹同型高教機上月15日全面停飛，執行天安特檢。不過，特檢已逾2星期，基地至今未有復飛消息。記者尤聰光／攝影

空軍機號1130的勇鷹高教機，上月15日從台東志航基地北方都蘭鼻外海失事墜海，空軍即下令同型機全面停飛，執行天安特檢，並偕同漢翔公司調查釐清肇因。不過，特檢已逾2周，基地至今未有復飛消息，外界認為查不出原因，恐影響後續訓練進度。空軍回應表示，特檢依進度執行，相關細節不便透露。

空軍表示，天安特檢非常嚴格縝密，要確保各項裝備性能無虞後，才能讓飛機復飛，這過程所需的時程不會預設時間內完成；目前勇鷹高教機的特檢持續依進度執行中，有那些執行項目和檢查相關細節則無法對外說明，目前對空軍戰訓，不會形成壓力跟影響，並請國人持續支持國防，給予空軍時間解決問題。

上個月15日空軍台東志航基地1架編號1130的勇鷹高教機因雙發動故障，在基地北方都蘭鼻外海4浬處墜海，飛訓部少校訓練官林瑋跳傘平安獲救。軍方為加速釐清並了解失事原因，立即發標打撈作業，最後由打撈失事戰機經驗豐富的銓日儀公司得標，並派出最新型的「寶拉麗絲3號」抵達失事海域，展開打撈作業。

不過，勇鷹同型機自上月15日實施天安特檢以來，至今已逾2周，空軍尚未查明原因，基地至今未有復飛消息，引起外界關注，認為天安特檢應該重點檢查，若持續查不出原因，恐影響後續訓練進度。

空軍前副司令張延廷指出，勇鷹至今仍未能順利復飛，他懷疑可能特檢分工出問題，畢竟機毀人安是執行天安二號的特檢，和機毀人亡的天安一號檢查有所不同，特檢應放重點，而不是心臟出了問題，就要檢查其他部位，浪費時間人力，同時也應請美方協助檢查勇鷹發動機，加快特檢時間，同時也須檢討後勤和機務品管是否出問題。

他說，若特檢時間依舊拉長，勇鷹復飛時間延後，對飛行員時數就會壓縮，技術也易生疏，更不用說對種子教官培訓的影響，這都是連鎖效應的相互牽動；至於打撈作業和特檢必須雙管齊下，不要等打撈上岸後，才繼續後面的特檢作業。

空軍強調，目前勇鷹打撈作業，廠商持續依合約內容執行中。至於復飛部分除了飛機特檢，也會對空勤及技勤人員分別實施學術科及模擬機授課，確保各項裝備的性能無虞，人員本職學能都符合標準後，後續才執行復飛作業。

打撈失事戰機經驗豐富的銓日儀公司派出最新型的「寶拉麗絲3號」抵達勇鷹失事海域，持續打撈作業。本報資料照片
打撈失事戰機經驗豐富的銓日儀公司派出最新型的「寶拉麗絲3號」抵達勇鷹失事海域，持續打撈作業。本報資料照片

勇鷹 台東志航基地 空軍

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